Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Altınkaya Mahallesi'nde yaşayan 79 yaşındaki Hapa Dönek'in uzun süredir baktığı ineği öldü. Tek geçim kaynağını kaybeden Dönek'in ineğinin ardından döktüğü gözyaşları ve yaktığı ağıtlar sosyal medyada izleyenleri üzdü. Hapa teyzenin ağıtlarına ve gözyaşlarına duyarsız kalmayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Hapa nineye inek verileceğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu kez Manavgat ilçesinde tek geçim kaynağı olan ineğini kaybeden Hapa Dönek teyzeyi de yalnız bırakmadı. Hapa Teyzenin ölen ineğinin ardından döktüğü gözyaşı ve yaktığı ağıtları sosyal medyada izleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'in talimatıyla Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sertaç Gökhan, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ARGE Şube Müdürü Ufuk Sarımehmetoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İlçe Hizmetleri Müdürü Ömer Aydın, Hapa Teyzeyi ziyaret etti.

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Özdemir'den "Biz yanındayız" mesajı

Hapa teyzeyi telefonla arayan Başkan Vekili Büşra Özdemir, kendisine en kısa zamanda yeni bir inek sözü verdi. "Senin videonu izledim. İneğini, tek geçim kaynağını kaybetmişsin. Biz yanındayız ne zaman neye ihtiyacın varsa yanındayız. İneğini de getireceğiz odununu da getireceğiz. Neye ihtiyacın varsa seni ziyaret eden arkadaşlarımız notlarını alıyor. Tüm eksiklerini gidereceğiz. Ben de bir gün ziyaretine de geleceğim" dedi.

Özdemir'e teşekkür eden Hapa Dönek, "Sağ olun, Allah zeval vermesin. Hepiniz sağ olun. Allah daha çok versin" diyerek mutluluğunu dile getirdi.