Alanyaspor, Isparta 32 maçının hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 1 Aralık Salı günü deplasmanda ISBAŞ Isparta 32 ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 1 Aralık Salı günü deplasmanda ISBAŞ Isparta 32 ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, ısınma hareketleri yaptı.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.
Alanyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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