Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, ısınma hareketleri yaptı.

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