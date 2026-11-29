‘KÜFRETTİ, TELEFONU YÜZÜME KAPATTI’

Antalya'da uygulamadan verdiği siparişi getiren O.Ü. isimli motokuryenin yumruklu saldırısına uğrayan F.A., tedavi gördüğü hastanede o anları anlattı. F.A., “İhtiyaçlarım vardı, sipariş verdim. Bir süre sonra kurye beni aradı ve kapıdan giriş yapamadığını söyledi. Yanlış kapıda olduğunu, arka tarafı dolanarak gelmesi gerektiğini söyledim. Bunu bana tam 6 kez tekrarlattı. Bir türlü anlamıyordu. Sanki benim ona söylediklerimi algılamakta problem yaşıyor gibiydi. Ben tarif etmeye çalıştıkça en sonunda bana küfretti ve telefonu yüzüme kapattı. Ben de uygulama üzerinden, ‘Bana nasıl küfredersin, terbiyesiz’ diye mesaj yazdım. Kendisi de bana, ‘Sen bunu hak ettin’ diye mesaj yazdı" ifadelerini kullandı.

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‘BENİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMIŞTI’

Siparişlerini almak için arka kapıya gittiğini anlatan F.A., “Ürünlerin fotoğrafını çekip bana gönderdi. Fotoğrafta ürünler yerdeydi. ‘Gelip bunları buradan alabilirsin’ diye yazmış. Ben de ürünlerin orada kalmasını istemedim. Ürünleri bıraktığı arka kapıya gittim. Onun orada olacağını düşünmemiştim. Onu orada görünce yemek firmasını arayıp şikayet etmek istedim. Aramızda bir münakaşa da geçmedi. Beni sadece köşeye sıkıştırmıştı. Çok yakın mesafedeydik. Kendime biraz mesafe yaratmak istedim. Telefonumu 2-3 kez elimden almaya çalıştı. Ben telefonumu vermek istemedim. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

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‘BURNUMDA VE ELMACIK KEMİĞİMDE ÇATLAK VAR’

Olayın ardından yaşadıklarını anlatan F.A., "Merdivenlerin olduğu bir bölgeydi. Uyandığımda son basamakta oturuyordum. Bir beyefendi ve bir hanımefendi vardı. Bana bir şeyler söylüyorlardı ama ben çok algılayamıyordum. Sonra ambulans geldi ve hastaneye gittik. Burnumda ve elmacık kemiğimde çatlak var. Kafamda ve omuzumda doku zedelenmesi var" dedi.

‘ANNEM NASIL BİR ŞİDDETE MARUZ KALDIĞININ FARKINDA DEĞİL’

Annesinin yaşadığı olayı kamuoyuna duyuran E.A. (22), "Ben görüntüleri birçok platformda paylaştım. Çok büyük bir korku yaşadık. Annem henüz görüntüleri izlemedi. Hala şokun etkisinden çıkabilmiş değil. Görüntüleri izletme taraftarı da değilim. Nasıl bir şiddete maruz kaldığının farkında değil. Kısa süreli bir hafıza kaybı yaşadı. Görüntüleri ben gördüm, bunlara ben şahit oldum. Olaydan sonra annem beni defalarca aradı. Kendisine ne olduğunu hatırlamadığını, darbedildiğini ve hafızasının yerinde olmadığını dile getirdi. Ben Isparta’daydım ve nasıl geldiğimi bilmiyorum. Sonrasında annemin sesini duyurmaya çalıştım" diye konuştu.

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‘CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM’

Annesine yönelik saldırıda orantısız güç kullanıldığını savunan E.A., “Olayın boyutu gerçekten canice, vahşice. Bana göre tasarlanmış bir olay. Bunun sadece bir yaralama olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada besbelli orantısız bir güç var. Daha sonra kayıtsızca anneme bakıp gururla yürür gibi bir hali vardı. Market poşetlerini alıp gitmesi, annemin telefonunu almaya çalışması, tüm bunların göz önünde bulundurulmasını istiyorum. Adalete güveniyorum. Bu şahsın kesinlikle cezalandırılmasını ve tutuklu yargılanmasını istiyorum. Tek istediğim bu" ifadelerini kullandı.