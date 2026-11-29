Antalya'da balık tutmak için yaklaşık 40 metrelik falezlerden aşağı inen kişi kayalık alanda düşerek mahsur kaldı. Ayağı kırılan şahıs AFAD, İtfaiye, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi’nin ortak operasyonu ile kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Lara Caddesi üzerinde bulunan yaklaşık 40 metrelik falezlerin dip noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede balık tutmak için dik kayalıklarla kaplı falezlerin patika alanından kıyı şeridine inen Seyfettin Y. (63) kayaların üzerinden ilerlerken dengesini kaybederek düştü. Acı içinde kıvranan Seyfettin Y.’nin yanında bulunan arkadaşı tüm çabalarına rağmen şahsı bulunduğu yerden çıkartamayınca 112 Acil Çağı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

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Ekiplerin ortak çalışma ile kurtarıldı

Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerin yanı sına AFAD, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi Seyfettin Y.’yi mahsur kaldığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri patika yoldan şahsın yanına ulaşırken, ilk müdahaleyi yaptı. Bölgenin dik ve kayalık yapısı nedeniyle bacağı sargıya alınan Seyfettin Y. iple sedyeye sabitlendikten sonra botla beklemekte olan Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi’ne teslim edildi. Dalgalar nedeniyle bot şahsın bulunduğu yere güçlükle ulaşırken, bota alınan Seyfettin Y. Kaleiçi Yatlimanı’na götürüldü. Burada ambulansa alınan şahıs tedavisi için hastaneye kaldırıldı.