Obezitenin yalnızca kalpdamar hastalıkları ve diyabet gibi kronik rahatsızlıklara değil, birçok kanser türüne de zemin hazırladığını belirten Op. Dr. Nazlı Yavuzer Türe, kilo kontrolünün kanserden korunmada önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Memorial Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Op. Dr. Nazlı Yavuzer Türe, obezitenin neden olduğu hastalıklar hakkında bilgi verdi. Obezitenin yanlış beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam ve farkındalık eksikliği nedeniyle giderek yaygınlaştığını ifade eden Türe, fazla yağ dokusunun vücuttaki hormonal ve metabolik dengeleri bozduğunu kaydetti. TÜİK'in 2025 Türkiye Sağlık Araştırması verilerine göre 15 yaş ve üzerindeki nüfusta obezite oranının yüzde 21,8'e yükseldiğini hatırlatan Türe, bu oranın kadınlarda yüzde 24,8, erkeklerde ise yüzde 18,7 olduğunu belirtti.

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"Fazla vücut yağı en az 13 kanser türüyle ilişkili"

Fazla kilonun kanser oluşumunda önemli bir risk faktörü olduğunu vurgulayan Türe, "Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı ve Dünya Kanser Araştırma Fonu verilerine göre fazla vücut yağı en az 13 kanser türüyle güçlü şekilde ilişkilendirilmektedir. Bunlar arasında menopoz sonrası meme kanseri, rahim, kalın bağırsak, böbrek, karaciğer, safra kesesi, pankreas ve yumurtalık kanserleri de bulunmaktadır. Araştırmalar, fazla kilonun kadınlarda kanser vakalarının yaklaşık yüzde 11'inden sorumlu olabileceğini göstermektedir" dedi.

"18 yaşından sonra alınan kilolar meme kanseri riskini artırıyor"

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Kilo artışının özellikle kadınlarda meme kanseri açısından önemli risk oluşturduğuna dikkati çeken Türe, "Yağ dokusu östrojen üretir. Menopoz sonrasında yağ hücrelerinin artması, östrojen seviyesini yükselterek özellikle meme ve rahim kanseri riskini artırabilir. Bunun yanı sıra yüksek insülin ve insülin benzeri büyüme faktörleri de kanser hücrelerinin çoğalmasını kolaylaştırabilir" diye konuştu.

Uluslararası araştırmalara değinen Türe, "18 yaşından menopoz dönemine kadar 910 kilogram alan kadınlarda meme kanseri riski yaklaşık yüzde 15 artmaktadır. 2022 kilogram ve üzerindeki kilo artışlarında ise bu risk yüzde 4045 seviyelerine çıkabilmektedir. Ayrıca 18 yaşından sonra alınan her 5 kilogramın menopoz sonrası meme kanseri riskini yaklaşık yüzde 12 artırdığı belirtilmektedir. Menopoz sonrasında 25 kilogram kilo vermek ise riski yaklaşık yüzde 20 azaltabilmektedir" ifadelerini kullandı.

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"Obezite tedavi edilmesi gereken bir hastalık"

Obezitenin yalnızca dış görünüşle ilgili bir sorun olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Türe, "Obezite, tedavi edilmesi gereken kronik bir hastalıktır. Kilo kontrolü yalnızca estetik açıdan değil, genel sağlık ve kanser riskinin azaltılması açısından da büyük önem taşımaktadır. Diyet ve egzersizle yeterli sonuç alınamayan uygun hastalarda obezite cerrahisi değerlendirilebilir. Yapılan çalışmalar, cerrahi sonrasında sağlanan anlamlı kilo kaybının özellikle rahim, yumurtalık ve bazı diğer kanser türlerinin riskinde azalmayla ilişkili olduğunu göstermektedir" dedi.

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"Ameliyat sonrası beslenme düzeni büyük önem taşıyor"

Tüp mide ameliyatı sonrasında beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerektiğini de vurgulayan Türe, "Tüp mide ameliyatında katı gıdaların tüketilebilecek hacmi kısıtlanırken besin emilimi değişmemektedir. Bu nedenle yüksek kalorili, yağlı ve kremalı içecekler kilo kaybını engelleyebilir, hatta yeniden kilo alımına neden olabilir. Ameliyat sonrasında beslenme sıvı gıdalarla başlar, ardından püre ve katı gıdalara geçilir. Diyetisyen kontrolünde, kişinin kalori ve protein ihtiyacına uygun, az ve sık beslenme programı uygulanması kalıcı kilo kontrolü açısından önemlidir" diye konuştu.