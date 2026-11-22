COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Son metni sekretaryaya gönderdik. Birazdan tüm ülkelere gönderilecek. Yine o metin üzerinde uzlaşılarımız devam edecek. Sabah 10.00-10.30 itibarıyla genel kurulumuza Örtü Kararımızı getirmek istiyoruz." dedi.

Bakan Kurum, COP31 Alanı'nda, COP31 Genel Kurul Kapanış Oturumu öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Halen ülkelerle görüştüklerini, bu noktada umudu kaybetmediklerini belirten Kurum, Antalya'dan Antalya Mutabakatını çıkarmak için tüm güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Çok önemli bir gayret ortaya koyduklarını dile getiren Kurum, "Son metni sekretaryaya gönderdik. Birazdan tüm ülkelere gönderilecek. Yine o metin üzerinde uzlaşılarımız devam edecek. Sabah 10.00-10.30 itibarıyla genel kurulumuza Örtü Kararımızı getirmek istiyoruz." diye konuştu.

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Uzlaşma konusunda birçok noktada bayağı ilerlediklerini aktaran Kurum, şunları kaydetti.

"Tabii ki hala mesafe olan alanlar da var ama ben onların da çözüleceğini düşünüyorum, değerlendiriyorum. Yarın Antalya'dan tüm dünyaya güzel, olumlu, mesajlar vermek için çaba gösteriyoruz. Tüm ülkelere uzlaşı için verdikleri destekten Antalya'da, Türkiye'de harcadıkları yoğun emekten dolayı teşekkür ediyorum. Hepimiz güzel kararlar alabilmek için mücadele ediyoruz. Geç saatlere kadar burada insanlar çalıştı. Günlerdir, haftalardır burada müzakere ediyorlar, belli konuları çözmeye çalışıyorlar. Kolay değil 196 ülkenin aynı masa etrafında toplanması. Her ülkenin kendi önceliği, kendi beklentisi, kendi kalkınma planları var. Biz tüm kararları, ülkeleri bir araya getirecek şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel neticeler alacağız.

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Bayağı yaklaştık. Fosil yakıtlarla ilgili ifadelerin geçmesi, Dubai'den geri kalınmaması noktasında beklentiler vardı. O beklentiler de karşılandı diye değerlendiriyorum. Uyum finansmanı ile ilgili yine gelişmekte olan ülkelerin, az gelişmiş ülkelerin beklentileri vardı. Onu da karşılayacak ifadeleri, kararları metne yansıttık. Elektrifikasyon, metan, sıfır atık konusu var. Biz burada Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın dış diplomaside göstermiş olduğu güvenden, huzurdan, barıştan, adaletten yana olan duruşunu göstermeye devam ediyoruz. Sonuna kadar da bu duruştan vazgeçmeyeceğiz."