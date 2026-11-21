Antalya'da düzenlenen COP31'de müzakereler devam ederken, Tanzanya Heyeti Başkanı Richard Stanislaus Muyungi; fosil yakıtlar, uyum finansmanı ve ticaret başlıklarında görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Genel kurul yarın sabah yapılabilir ancak bütün bu konuları bu gece sonuçlandırmaya çalışıyoruz" dedi.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) 13'üncü gününde ülkeler arasındaki müzakereler sürüyor. Kapanış genel kurulu öncesinde görüşmeler devam ederken, basın mensupları gelişmeleri takip etmek amacıyla UNFCCC Başkanlık Ofisi önünde bekleyişini sürdürüyor. Görüşmelerden çıkan Tanzanya Heyeti Başkanı Richard Stanislaus Muyungi, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak müzakerelerde gelinen son aşamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

REKLAM

"Üç önemli konuda görüşmelerimiz devam ediyor"

Müzakerelerde henüz sonuçlandırılamayan başlıklara değinen Muyungi, "En az üç önemli konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Bunlardan ilki fosil yakıtlardan aşamalı çıkış, ikincisi uyum finansmanının üç katına çıkarılması, üçüncüsü ise iklim politikaları kapsamında ticaretle bağlantılı meseleler. Bu konulardaki müzakerelerimiz sürüyor. Ancak diğer başlıklarda büyük ölçüde uzlaşmaya yaklaştığımızı görüyoruz. Bu nedenle geri kalan metinlerin yayımlanmasını talep ettik. Böylece belgeleri inceleyebilecek ve görüşmelerimize devam edebileceğiz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"Genel kurul yarın sabah yapılabilir"

Kapanış genel kurulunun ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Muyungi, "Genel kurul yarın sabah yapılabilir ancak bütün bu konuları bu gece sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Bu gece bazı metinlerin yayımlanmasını bekliyoruz. Birkaç metin bu gece, diğerleri ise muhtemelen yarın sabah yayımlanacak. Ancak üzerinde uzlaşmaya varılmış önemli metinlerin bu gece yayımlanmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Özellikle iklim değişikliğine uyum konusunun önemine dikkat çeken Muyungi, uyum finansmanının üç katına çıkarılmasına yönelik taleplerini müzakerelerde güçlü biçimde savunduklarını belirtti. Ticaret konusunda da çözülmesi gereken sorunlar bulunduğunu ifade eden Muyungi, ürünlerin karbon ayak izinin ülkelerin ihracatını etkilediğini ve bu konunun müzakerelerde ele alınmaya devam ettiğini söyledi.