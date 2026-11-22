İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi'nde öğretmen Yasin Demir ile H.Ö. ve K.G. arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

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