Antalya'da öğretmenin öldürüldüğü olayda 2 zanlı gözaltına alındı
Antalya'nın Alanya ilçesinde yol verme kavgasında öğretmenin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yol verme kavgasında öğretmenin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi'nde öğretmen Yasin Demir ile H.Ö. ve K.G. arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ö. bıçakla Demir'i yaraladı. Ardından H.Ö. ve K.G. motosikletle olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelileri kaldıkları evde gözaltına aldı.
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