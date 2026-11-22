Alanya'da iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Mahmutlar Mahallesi'nde iki aile arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan R.Ü, M.Ü, R.E. ve S.E. ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı, kaçan bir zanlı ise aranıyor.
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