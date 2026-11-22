COP31'de müzakereler ikinci geceye uzarken, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Mutabakatı'nın son karar metnini sekretaryaya gönderdiklerini açıkladı. Fosil yakıtlar ve uyum finansmanı konularında önemli ilerleme sağlandığını belirten Kurum, "Sabah 10-1 0.30 itibarıyla genel kurulumuza örtü kararımızı getirmek istiyoruz" dedi.

Antalya'da 9 Kasım'da başlayan ve 20 Kasım'da tamamlanması planlanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31), ülkelerin ortak karar metni üzerindeki müzakereleri devam ediyor. Görüşmelerin cumartesi gecesine uzadığı zirvede, kapanış genel kurulunu Azerbaycanlı COP Başkan Yardımcısı Elçin Allahverdiyev açtı. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise müzakerelerde gelinen son aşamaya ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Kurum, açıklamasının ardından Anadolu Salonu'na geçerek genel kurulda başkanlık koltuğuna oturdu.

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'HÂLÂ MASADAYIZ'

Müzakerelerin sürdüğünü belirten Bakan Kurum şunları söyledi:

"Hâlâ masadayız. Hâlâ ülkelerle görüşüyoruz. Bu noktada umudumuzu kaybetmiş değiliz ve Antalya'dan Antalya Mutabakatı'nı çıkarmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Gerçekten çok önemli bir gayret ortaya koyuyoruz. Son metin diyeceğimiz metni sekretaryaya gönderdik. Birazdan tüm ülkelere gönderilecek. Yine o metin üzerinde uzlaşılarımız devam edecek ve sabah 10-10.30 itibarıyla genel kurulumuza örtü kararımızı getirmek istiyoruz."

'BAYA İLERLEDİK'

Birçok konuda ilerleme sağlandığını ifade eden Kurum, "Baya ilerledik birçok noktada. Tabii ki hâlâ mesafe olan alanlar da var ama ben onların da çözüleceğini düşünüyorum, değerlendiriyorum. Ve yarın Antalya'dan tüm dünyaya güzel, olumlu mesajlar vermek için çaba gösteriyoruz. Tüm ülkelere uzlaşı için verdikleri destekten dolayı, gerçekten burada, Antalya'da, Türkiye'de harcadıkları yoğun emekten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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'196 ÜLKEYİ BİR ARAYA GETİRMEK KOLAY DEĞİL'

Müzakerelerin uzamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurum, "Geç saatlere kadar burada insanlar çalıştı. Günlerdir, haftalardır burada müzakere ediyorlar, belli konuları çözmeye çalışıyorlar. Kolay değil 196 ülkenin aynı masa etrafında toplanması. Her ülkenin kendi önceliği, kendi beklentisi, kendi kalkınma planları var. Biz tüm kararları ülkeleri bir araya getirecek şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel neticeler alacağız" dedi.

FOSİL YAKITLAR VE UYUM FİNANSMANI

Üzerinde çalışılan konulara ilişkin soruyu yanıtlayan Kurum, "Bayağı bayağı yaklaştık. Yani fosil yakıtlarla ilgili ifadelerin geçmesi, Dubai'den geri kalınmaması noktasında beklentiler vardı. O beklentiler de karşılandı diye değerlendiriyorum. Uyum finansmanı ile ilgili yine gelişmekte olan ülkelerin, az gelişmiş ülkelerin beklentileri vardı. Onu da karşılayacak ifadeleri, kararları metne yansıttık. Elektrifikasyon var. Yine metan konusu, sıfır atık konusu var" diye konuştu.

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'SONUNA KADAR VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Türkiye'nin müzakerelerdeki yaklaşımına da değinen Kurum, "Biz burada Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın dış diplomaside göstermiş olduğu duruşu, güvenden yana, huzurdan yana, barıştan yana, adaletten yana olan duruşunu göstermeye devam ediyoruz. Sonuna kadar da bu duruştan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

SABAH 9'DA YENİDEN TOPLANACAĞIZ'

Basın açıklamasının ardından Anadolu Salonu'na geçerek genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan Bakan Kurum, delegelere hitap etti. Antalya Mutabakatı'nın üçüncü ve son taslağının sekretaryaya gönderildiğini açıklayan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Örtü kararımızın üçüncü ve son versiyonu kısa zaman içerisinde elinizde olacak. Sekretaryaya o kararı gönderdik. Onlar da gerekli hukuki incelemeleri yapıyorlar ve sizlerle paylaşacaklar. Bu gece sizlerden bu karara dikkatle bakmanızı bekliyoruz. Gece boyunca sürecek gayretli çalışmalarınız kapsamında tarafların metin üzerinde anlaşma sağlayarak bize gelmeleri için sabah saat 06.00'ya kadar süreleri bulunmaktadır. Yarın sabah saat 09.00'da yeniden toplanacağız."

'ARAMIZDAKİ MESAFE KAPANIYOR'

Müzakerelerde uzlaşıya yaklaşıldığını belirten Kurum şöyle dedi:

"Kalan konularda uzlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Gerçekten hâlâ umudum var. Hâlâ bu salondan, Antalya'dan çok güzel kararlar alabileceğimize inancım var. Aramızdaki mesafe kapanmaktadır. Bunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum ve köprüyü tamamlamak için gereken siyasi irade bu salonda mevcuttur. Başkanlık olarak Avustralyalı dostlarımızla birlikte Antalya'dan başarılı ve somut sonuçlar üreten bir COP ile ayrılmamız için bütün taraflarla birlikte aynı kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."

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'ARTIK SÖZ TARAFLARIN'

Örtü kararının hazırlanmasında bütün ülkelerin görüşlerinin dikkate alındığını vurgulayan Kurum şöyle konuştu:

"Ve herkesin bu manada anlaşabileceği bir metni ortaya koyduk. Gerçekten Avustralyalı dostlarımızla birlikte, sizlerle birlikte çok yoğun bir süreç yürüttük. Bu karara eylem gündemindeki hedeflerimizi, yine burada yapmak istediklerimizi, ülkelerin öncelikli beklentilerini yansıttığımızı değerlendiriyoruz. Hem bu örtü kararı hem de müzakere konularını artık neticelendirmemiz gerekiyor. Taraflara kaldı. Artık söz tarafların, karar sizlerin."

'DÜNYA BİZDEN BUNU BEKLİYOR'

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Ülkelerin ortak sorumluluğuna dikkati çeken Kurum şunları kaydetti:

"Ama ben inanıyorum ki buradan çok güzel sonuçlarla ayrılabiliriz. Dünya bizden bunu bekliyor. Salonun dışında gerçekten iklim değişikliğinin etkileriyle yaşayan insanlar, çocuklar, anneler, babalar bizden bunu bekliyor. Hepimizin çok önemli sorumlulukları var ve bu sorumluluklar dahilinde sonuca ulaşabilmek, uygulamayı hızlandırabilmek adına sizleri bugüne kadar göstermiş olduğunuz o özverili çalışmaya, gayrete davet ediyorum. Sabah 6'ya kadar bu konuların hepsinin çözülebileceğini, istenirse burada kararların alınabileceğini değerlendiriyorum."

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GENEL KURULA ARA VERİLDİ

Konuşmasının ardından COP31, Kyoto Protokolü Taraflar Toplantısı (CMP) ve Paris Anlaşması Taraflar Toplantısı (CMA) oturumlarına ara verildiğini açıklayan Kurum, Gana temsilcisinin söz talebi üzerine görüşmelere devam etti. Gana temsilcisinin konuşmasının ardından yeniden değerlendirmelerde bulunan Kurum, bütün taslak metinlerin erişilebilir olacağını belirterek, "Hem müzakere konularının neticelenmesi hem de örtü kararına ilişkin artık sonuca varmamıza çok az kaldı. Bütün diğer taslak metinler erişilebilir olacaktır. Bu manada COP31 Başkanlığı, sekretarya sizlerin hizmetindedir" diye konuştu.

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Kurum, delegelere teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.