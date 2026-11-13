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        Plastik atıklardan üretilen enstrümanlarla konser COP TOWN'da plastik atıklar müziğe dönüştü

        Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen OP TOWN etkinliklerinde "Soundtrack of the Plastic Age" projesi kapsamında plastik atıklardan üretilen enstrümanlarla konser düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:09 Güncelleme:
        Plastik atıklardan üretilen enstrümanlarla konser COP TOWN'da plastik atıklar müziğe dönüştü

        Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen OP TOWN etkinliklerinde "Soundtrack of the Plastic Age" projesi kapsamında plastik atıklardan üretilen enstrümanlarla konser düzenlendi.

        Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında hayata geçirdiği COP TOWN etkinlikleri, plastik atıklardan üretilen enstrümanlarla gerçekleştirilen uluslararası bir konsere ev sahipliği yaptı. Yoğun katılımla Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, çevre kirliliğine sanatın diliyle dikkat çekildi.

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        Atıklardan müzik enstrümanı üretildi

        Sıfır atık ve iklim eylemi temasıyla Hollanda Dışişleri Bakanlığı ve Muratpaşa Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen konser, "Soundtrack of the Plastic Age" projesi kapsamında düzenlendi. Müzik terapisti, besteci ve perküsyonist Hollandalı sanatçı Rogier de Nijs tarafından hayata geçirilen projede dört Hollandalı sanatçı sahne aldı. Antalya'da toplanan temiz plastik atıklar, konser kapsamında müzik enstrümanlarına ve sahne enstalasyonuna dönüştürüldü. Performans, geri dönüştürülmüş plastiklerden üretilen enstrümanlarla dinleyicilere farklı bir konser deneyimi sundu. Konseri Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da yakından takip etti. Performansın ardından doğadaki ses çeşitliliğine dikkat çekerek, COP TOWN 31'e katkıları için müzik grubuna teşekkür eden Başkan Uysal, sanatçılara plaket takdim etti.

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