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        Plastik atıklarla müzik yaparak, çevre kirliliğine dikkat çekiyorlar

        HOLLANDALI müzik grubu Soundtrack of the Plastic Age, plastik atıklardan ürettikleri enstrümanlarla çevre kirliliğine dikkati çekiyor. COP31 kapsamında Antalya'da konser veren grup, kentten topladıkları plastik atıkları müzik aletlerine ve sahne dekorlarına dönüştürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:59 Güncelleme:
        Plastik atıklarla müzik yaparak, çevre kirliliğine dikkat çekiyorlar

        HOLLANDALI müzik grubu Soundtrack of the Plastic Age, plastik atıklardan ürettikleri enstrümanlarla çevre kirliliğine dikkati çekiyor. COP31 kapsamında Antalya'da konser veren grup, kentten topladıkları plastik atıkları müzik aletlerine ve sahne dekorlarına dönüştürdü.

        2015 yılından bu yana plastik atıklardan müzik enstrümanları üreten Hollandalı grup Soundtrack of the Plastic Age, çevre kirliliğine sanat yoluyla dikkat çekmeyi amaçlıyor. Hollanda Krallığı Büyükelçiliği desteği ve Muratpaşa Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyon kapsamında grup, dün Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

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        ANTALYA'DAKİ ATIKLARI ENSTRÜMANA DÖNÜŞTÜRDÜLER

        Konser hazırlıkları kapsamında Antalya'da plastik atıklar toplandı. Yoğurt kapları, variller, su damacanaları, plastik şişeler ve kovalar temizlenerek farklı müzik enstrümanlarına dönüştürüldü. Aynı malzemeler sahne dekorasyonunda da kullanıldı. Grup, konser öncesinde Kaleiçi'nin farklı noktalarında sokak performansları gerçekleştirdi. Grubun müzisyenlerinden Rogier De Nijs, plastik atıklardan müzik yaparak insanlara önemli bir mesaj vermek istediklerini belirtti. Bazı enstrümanların kolaylıkla yapılabildiğini, bazılarının daha fazla zaman ve emek gerektirdiğini anlatan De Nijs, PVC borulardan marimba gibi enstrümanlar ürettiklerini söyledi.

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        'HERKESİN HAREKETE GEÇMESİNİ AMAÇLIYORUZ'

        Projeyle insanlara ilham vermeyi ve günlük yaşamlarında küçük değişiklikler yapmalarını amaçladıklarını kaydeden De Nijs, "İnsanların kendi hayatlarına bakmalarını ve küçük değişiklikler yapmalarını istiyoruz. Herkesin kendi ilhamını bulmasını ve harekete geçmesini amaçlıyoruz. Herkes dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için bir şeyler yapabilir. Çünkü bu dünya daha iyisini hak ediyor" dedi.

        'HALKTAN GÜZEL TEPKİLER ALDIK'

        Organizasyon sorumlularından Nilşah Kömürcüoğlu, projeyi Volkan Genç ile birlikte gerçekleştirdiklerini belirterek, grubun kurucusu Rogier De Nijs ile yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'deki bir tiyatro festivalinde tanıştıklarını söyledi. Projeyi Antalya'ya getirmek için daha önce de girişimlerde bulunduklarını anlatan Kömürcüoğlu, COP31 gibi konuyla doğrudan bağlantılı uluslararası bir platformda yer almaktan heyecan duyduklarını ifade etti. Antalya'daki hazırlık sürecini anlatan Kömürcüoğlu, "Muratpaşa Belediyesi'nin desteğiyle Antalya'daki atıkları topladık, temizledik, enstrüman haline getirdik ve sahne dekoru olarak kullandık. Kaleiçi'nin farklı noktalarında sokak performansları gerçekleştirdik. Halktan çok değişik ve güzel tepkiler aldık. İnsanlar vermek istedikleri mesajdan etkilendi. Plastik atık, çevre kirliliği ve iklim değişikliğine karşı insanların nasıl harekete geçebileceği konusunda ilham vermeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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