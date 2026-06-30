Şarkıcı Eypio Finike'de sahne aldı

Şarkıcı Eypio, Antalya'nın Finike ilçesinde konser verdi.



Finike Belediyesi tarafından bu yıl 36'ncısı düzenlenen Finike Festivali ve Kabotaj Bayramı Şenlikleri'nin ilk gününde, Eypio sahne aldı.





İlçe sakinleri ve tatilcilerin ilgi gösterdiği konserde Eypio, sevilen şarkılarını ve yeni eserlerini seslendirdi.





Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, "Etkinliklerimize katılarak coşkumuza ortak olan, bizlerle henüz yayınlanmamış şarkılarını da paylaşan Eypio'ya ve değerli ekibine, bu güzel gecede bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum." dedi.



Festivalin ikinci gününde şarkıcı Manuş Baba konser verecekl. ​​​​​​​



