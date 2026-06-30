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        Şarkıcı Eypio Finike'de sahne aldı

        Şarkıcı Eypio, Antalya'nın Finike ilçesinde konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 09:31 Güncelleme:
        Şarkıcı Eypio Finike'de sahne aldı

        Şarkıcı Eypio, Antalya'nın Finike ilçesinde konser verdi.

        Finike Belediyesi tarafından bu yıl 36'ncısı düzenlenen Finike Festivali ve Kabotaj Bayramı Şenlikleri'nin ilk gününde, Eypio sahne aldı.


        İlçe sakinleri ve tatilcilerin ilgi gösterdiği konserde Eypio, sevilen şarkılarını ve yeni eserlerini seslendirdi.


        Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, "Etkinliklerimize katılarak coşkumuza ortak olan, bizlerle henüz yayınlanmamış şarkılarını da paylaşan Eypio'ya ve değerli ekibine, bu güzel gecede bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

        Festivalin ikinci gününde şarkıcı Manuş Baba konser verecekl. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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