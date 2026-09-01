Serik Belediye Başkanı Kumbul, sünnet şöleninin ardından çocukları sünnet etti

Serik Belediye Başkanı Op. Dr. Kadir Kumbul, belediye tarafından düzenlenen Sünnet Şöleni'nin ardından doktor kimliğiyle çocukların sünnet operasyonlarına katıldı.

Tekeli Otoparkı'nda düzenlenen sünnet şöleninin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne geçen Kumbul, hastanenin hekimleriyle birlikte ameliyathaneye girerek çocukların sünnet operasyonlarını gerçekleştirdi.

Kumbul, operasyonların sorunsuz şekilde tamamlandığını belirterek, çocukların sağlıklı, ailelerin ise huzurlu olmasının kendileri için en büyük mutluluk olduğunu ifade etti.

Çocukların yüzündeki tebessümün kendileri için en büyük ödül olduğunu belirten Kumbul, "Belediye başkanı ve doktor abileri olarak çocuklarımızı önce eğlendiren, ardından sünnet eden bir başkanları var. Operasyonlarımızı sorunsuz şekilde gerçekleştirdik. Çocuklarımızın sağlıklı, ailelerimizin huzurlu olması bizler için en büyük mutluluktur." dedi.

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Şölen kapsamında Bulgaristan vatandaşı 12 yaşındaki Alex Burlacu da ailesiyle Müslümanlığı tercih etmesinin ardından sünnet oldu.

Kumbul, Alex'e hayırlı olması temennisinde bulunarak, bu özel günün çocuklar ve aileleri için unutulmaz bir anı olduğunu kaydetti.