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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Sivil havacılıkta karbon emisyonunu azaltacak düzenleme 2027'de uygulanacak Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek: "2027 yılı içerisinde üreticiler ve tedarikçiler 1 litrede 5 gram karbon salınımı azaltacak şekilde yakıtlara SAF yakıtı eklemek zorunda kalacak" "2030 yılına kadar yüzde 5 karbon emisyonunun azaltılması hedefleniyor"

        Sivil havacılıkta karbon emisyonunu azaltacak düzenleme 2027'de uygulanacak Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek: "2027 yılı içerisinde üreticiler ve tedarikçiler 1 litrede 5 gram karbon salınımı azaltacak şekilde yakıtlara SAF yakıtı eklemek zorunda kalacak" "2030 yılına kadar yüzde 5 karbon emisyonunun azaltılması hedefleniyor"

        Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, sürdürülebilir havacılık yakıtına yönelik düzenlemenin 2027 yılında uygulanmaya başlanacağını belirterek, "2027 yılı içerisinde üreticiler ve tedarikçiler 1 litrede 5 gram karbon salınımı azaltacak şekilde yakıtlara SAF yakıtı eklemek zorunda kalacak" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:34 Güncelleme:
        Sivil havacılıkta karbon emisyonunu azaltacak düzenleme 2027'de uygulanacak Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek: "2027 yılı içerisinde üreticiler ve tedarikçiler 1 litrede 5 gram karbon salınımı azaltacak şekilde yakıtlara SAF yakıtı eklemek zorunda kalacak" "2030 yılına kadar yüzde 5 karbon emisyonunun azaltılması hedefleniyor"

        Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, sürdürülebilir havacılık yakıtına yönelik düzenlemenin 2027 yılında uygulanmaya başlanacağını belirterek, "2027 yılı içerisinde üreticiler ve tedarikçiler 1 litrede 5 gram karbon salınımı azaltacak şekilde yakıtlara SAF yakıtı eklemek zorunda kalacak" dedi.

        Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da 920 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) stantlarıyla yer alıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, sürdürülebilir havacılık yakıtı ve karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. COP31'e gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüksek, "COP31 zirvesi çok etkileyici. Büyük bir katılım, büyük bir ilgi var. Hakikaten Türkiye yüzyılına, Türkiye liderliğine yakışan bir program oluyor gelecek nesiller için, temiz bir dünya için. İnşallah hedeflerine, amaçlarına da ulaşır" ifadelerini kullandı.

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        "2030 yılına kadar yüzde 5 karbon emisyonunun azaltılması hedefleniyor"

        Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün sürdürülebilir havacılık yakıtına ilişkin hedeflerine değinen Yüksek, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün görevi denetlemek ve düzenlemek. Bu çerçevede Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün çevreyle ilgili sürdürülebilir havacılık yakıtı ile ilgili bir hedefi var. 2030 yılına kadar toplamda yüzde 5 karbon emisyonunun azaltılması ile ilgili bir hedef koymuş. Ülkelere bu sorumluluğu CORSIA projesi kapsamında yüklemiş. Tabii ülkelerin bu hedefle ilgili aksiyonları alması gerekiyor ve süre de daralıyor. 2030 yılı geliyor" dedi.

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        "Mayıs ayında düzenlememizi yayımladık"

        Türkiye'nin sürdürülebilir havacılık yakıtına ilişkin düzenlemesinin uluslararası alanda karşılık bulduğunu belirten Yüksek, "Gerçekten Türkiye'nin bu konudaki liderliğine yakışır bir şekilde biz mayıs ayında bu konudaki SAF yakıtıyla ilgili regülasyonumuzu, düzenlememizi, talimatımızı yayımladık ve bu gerçekten dünyada da ses getirdi. Çünkü burada önemli olan şey şu; burada iyi niyet gösterebilirsiniz, bazı genel açıklamalar yapabilirsiniz ama bunu bir düzene koymak, bir sisteme, bir metodolojiye oturtmak önemli. Biz bunu yaptık" diye konuştu.

        Karbon salınımının azaltılmasında yakıt üreticileri ve tedarikçilerine sorumluluk yüklendiğini aktaran Yüksek, "Biz burada özellikle karbon salınımını azaltma noktasında Sivil Havacılık Otoritesi belirleyici olarak merkezcil bir yaklaşımla havacılık yakıtını tedarik eden ve üreten kurumlarla onlara bir sorumluluk yükleyerek, işte litrede karbon salınımını her yıl ilan ediyor" ifadelerini kullandı.

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        "2027 yılında litre başına 5 gram karbon salınımı azaltılacak"

        Düzenlemenin uygulama takvimine ilişkin bilgi veren Yüksek, "2027'de başlayacak. Aslında 2026'da başlayacaktık ama havacılıktaki yakıt krizi ve maliyetler dolayısıyla biz bu sene başlıyoruz. Bunları ilan ettik. Mesela önümüzdeki 2027 yılı içerisinde 1 litrede 5 gram karbon salınımı azaltacak şekilde yakıtlara SAF yakıtı eklemek zorunda kalacak üreticiler ve tedarikçiler" dedi.

        Sürdürülebilir havacılık yakıtının üretimi ve tedarikinin önemine dikkati çeken Yüksek, "Burada iki parametre var; hem SAF yakıtının tedarik edilmesi bir sorun, ki buradaki birçok toplantının amacı da bu tip yakıtların nasıl tedarik edileceği, çevre dostu bu yakıtların nasıl üretileceği konusunda atık yağlardan veya bitkilerden klasik olarak üretilen bu SAF yakıtlarının daha genişletilmesi hedefleniyor. Çünkü bunları yapmazsanız bu hedeflere ulaşamazsınız" diye konuştu.

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        Yakıt kullanımına ilişkin hedeflerin kademeli olarak artırılacağını belirten Yüksek, "İzleyen yıl mesela 10 gram, daha izleyen yıl 168 gram ve daha sonraki dönem 350 grama kadar çıkacak şekilde bu arada hem hava yollarına düşecek olan maliyet baremini alıştıracak şekilde hem de SAF üreticilerin ve tedarikçilerin temin etme fırsatı sağlayacak şekilde bir eksponansiyel artış yaptık. Dolayısıyla bu regülasyon aslında şunu gösterdi. Biz düzenlememizle ve metodolojimizle bu hedefi fazlasıyla yerine getirecek bir yaklaşımı ülke olarak hayata geçiren bir duruş sergilemiş olduk. Bu da zaten COP31'in ruhuna uygun bir duruştu" ifadelerini kullandı.

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        "Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak önemli"

        Havacılık sektöründe karbon emisyonlarının azaltılmasının önemine değinen Yüksek, "Gelecek nesillere her alanda temiz bir dünya bırakmak, havacılık sektöründe bu çok önemli tutulan bir unsur. Diğer taşıma modlarında bu kadar gündem olmuyor. Fakat Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Avrupa Birliği bu karbon salınımı noktasında gerçekten çok hassas ve titiz davranıyorlar. Dolayısıyla bizim de burada liderlik etmemiz gerekiyor. Taşıyıcı olmamız gerekiyor, model sunucu olmamız gerekiyor. Bu liderlik görevimizi de yerine getiriyoruz. Tabii burada önemli olan ülke olarak bu farkındalığın taşıyıcısı olmak çok çok daha önemliydi" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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