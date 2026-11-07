Turizm Teknolojileri Zirvesi'ne geri sayım başladı

TÜRKİYE Bilişim Derneği Antalya Şubesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenecek organizasyon, Turizm Teknolojileri Zirvesi adıyla 20-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yenilenen ismi, logosu ve genişletilen kapsamıyla zirve, turizmin tüm alanlarında dijital dönüşüme katkı sağlamayı hedefliyor.

Zirve; seyahat, konaklama, ulaştırma, destinasyon yönetimi, yapay zeka, dijital pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi, sosyal medya, sürdürülebilir turizm ve veri odaklı karar mekanizmalarını kapsayan teknolojik çözümlere odaklanıyor. Bu genişleyen içerikle turizmin tüm bileşenlerine hitap etmek amaçlanıyor.

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BİNE YAKIN SEKTÖR PROFESYONELİ BİR ARAYA GELECEK

20-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek zirve, iki günlük programıyla sektör liderlerini, teknoloji geliştiricilerini, girişimcileri, start-up’ları, akademisyenleri ve kamu temsilcilerini bir araya getirecek.

Katılımcılar, güncel teknolojileri tanımanın yanı sıra sektöre yön verecek stratejileri değerlendirme, veriye dayalı çözümler üzerinde çalışma ve yeni nesil iş birlikleri geliştirme fırsatı bulacak.

Turizm sektörünün ihtiyaçları ile teknoloji üreticilerinin çözümlerini buluşturacak organizasyon, paydaşları dijital dönüşümün stratejik bir parçası olmaya davet ediyor.

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Konuya ilişkin konuşan TBD Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Arıcı, bu yıl 11’inci kez gerçekleştirilecek organizasyonun içerik, vizyon ve kimlik bakımından yenilendiğini belirtti. Yeni isim ve logoyla etkinliğin kapsamının da turizmin bütün alanlarına hitap edecek biçimde genişletildiğini ifade etti.

Arıcı, daha önce otel teknolojileri odağında düzenlenen etkinliğin, Turizm Teknolojileri Zirvesi adıyla sektörde dijital dönüşümün öncüsü olma misyonunu daha geniş bir çerçevede üstlendiğini kaydetti.

Arıcı, organizasyondaki dönüşümü şu sözlerle değerlendirdi:

“Organizasyonumuzu, büyük bir dönüşümle sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz. On yıllık birikimimiz ve sektörle kurduğumuz güçlü bağlar sayesinde, bu yıl etkinliğimizi yalnızca içerik olarak değil, vizyon ve kimlik olarak da yenileyerek yepyeni bir aşamaya taşıyoruz. Bu yıl zirvemizde bine yakın sektör profesyonelini bir araya getirerek turizm ve teknoloji dünyası arasındaki iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

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Arıcı, etkinliğin yeni adıyla üstlendiği misyonu ise “Bu kapsamda, etkinliğimiz artık Turizm Teknolojileri Zirvesi adıyla, sektörde dijital dönüşümün öncüsü olma misyonunu çok daha geniş bir çerçevede üstleniyor” sözleriyle açıkladı.

Arıcı, bölgesel ölçekte başlayan organizasyonun ulusal ve uluslararası düzeye ulaşmasını, yerelden küresele uzanan bir gelişimin sonucu olarak değerlendirdi. Zirvenin genişleyen etki alanı ve yeni stratejik duruşuyla turizmin dijitalleşmesine öncülük eden bir platform olarak konumlandığını belirtti.

SPONSORLARA VE TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Sponsorları organizasyona destek vermeye davet eden Arıcı, zirvenin turizm sektörünün tamamına ulaşmak isteyen markalar için doğrudan karar vericilerle buluşma ve geniş bir potansiyel müşteri ağıyla etkileşim kurma fırsatı sunduğunu belirtti.

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Arıcı, sponsor desteğinin sektörün dijitalleşmesi açısından taşıdığı önemi şu sözlerle vurguladı:

“Sağlayacağınız her destek, sadece etkinliğin başarısına katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda sektörün dijitalleşme yolculuğuna ivme kazandırarak, ülkemizin turizmdeki küresel rekabet gücünü artıracaktır.”

Zirvenin 11’inci yılında sponsorlar ve paydaşlar, daha geniş bir vizyon ve yenilenen kimlikle sürdürülen bu dönüşüme katılmaya davet ediliyor. Organizasyonun gelecek mesajı ise ‘Turizm Teknolojileri Zirvesi – Gelecek ‘Zirvede’ sözleriyle ifade ediliyor.

Detaylı bilgiye zirvenin internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.