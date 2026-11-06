Mustafa Er: "İnanılmaz kötü bir yönetim vardı, ilk yarı maç biterdi" Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: "Antalyaspor sadece uzun top oynadı başka bir şey yapmadı"

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Antalyaspor maçının ardından, rakip takımın oyununu eleştirerek, "Antalyaspor hiçbir şey yapmadı. Sadece uzun top oynadı" dedi. Hakem yönetimine de tepki gösteren Er, "Net penaltımız, iki üç tane sarı kart ve net bir kırmızı kart pozisyonu vardı. İlk yarı maç biterdi zaten" ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor ile 11 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, sahada çok sayıda gol pozisyonuna girdiklerini ancak değerlendiremediklerini belirterek, maçın hakemi Oğuzhan Gökçen'in kararlarını eleştirdi.

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"Antalyaspor hiçbir şey yapmadı"

Bir basın mensubunun karşılaşmanın sonucunu sadece hakem hatalarına bağlayıp bağlamadığı yönündeki sorusunu cevaplayan Mustafa Er, "Antalyaspor hiçbir şey yapmadı. Sadece uzun top. Bunu Costa'ya, onun tutacağı toplarla ya da bizim kaybedeceğimiz toplarla kontra atak yapacaktı. Dediğim gibi 15 dakika. Hakemin hatalarına siz de dikkatli bakarsanız, kırmızı kartı verse 10 kişi kalacak. Topsuz direkt ayağına basıyor. Penaltımız yüzde yüz. Rakip topa vurmamış. Korner verse anlayacağım. Rakibin topa teması yok. Net penaltı, onu da vermiyor. İki tane sarı kart var. Yine Halil'e vurduğu pozisyon, topsuz. Rakip 10 kişi kalacak, 20, 30 gireceksiniz. Hakemin bu kadar net etki ettiği bir maç olabilir mi? Çok net" değerlendirmesinde bulundu.

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"İlk yarı çok kötü bir yönetim vardı"

Karşılaşmada iki puan kaybettiklerini belirten Er, "Üzgünüz, iki puan bıraktık burada. Konuşunca ceza alıyorum. Konuşmamam gerekiyor ama maalesef ilk yarı çok kötü bir yönetim vardı sahada. Net penaltımız, net iki üç tane sarı kart, net bir kırmızı kart. Hepsi çok net. İlk yarı iki üç farkla önde girmemiz ve rakibin dokuz ya da on kişi kalması gerekiyordu. Net bir şekilde, yüzde yüz. Zaten bunların hepsiyle alakalı görüntüleri de paylaşacağız. İnanılmaz kötü bir yönetim vardı. İlk yarı maç biterdi zaten" ifadelerini kullandı.

"75 dakika iyi oynadık"

İkinci yarının belirli bir bölümünde kötü oynadıklarını dile getiren Er, "Sadece ikinci yarının 45 ile 60. dakikaları arasında kötü oynadık. Bu bölümü kötü oynadık. Orada rakibe ceza sahası dışında net pozisyon verdik mi? Vermedik. Ceza sahası dışından sadece şutlar vardı. 60'tan sonra yine kontrolü aldık. Yine pozisyonlarımız var. Bir tane direkten dönen pozisyonumuz var. İki golümüz ofsayttan döndü. İlk yarıya zaten iki üç farkla girmemiz gerekiyordu. Rakibin hiçbir tehdidi yoktu. Bireysel bir hatadan maalesef 45. dakikada gol yedik. O golü yemesek yine çok farklı olabilirdi" diye konuştu.

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Takımın gol yeme sorununa da değinen Er, "Bu hastalığımız devam ediyor. Maalesef rakibe pozisyon vermeden goller yiyoruz. Biz çok cömertiz bu anlamda. Üzgünüm, iki puan bıraktık burada. 90 dakikanın özeti aslında 75 dakika iyi bir oyun, 15 dakika rakibe oyunu verdik. O da doğal karşılanır. Rakip zaten hep uzun oynadı. Birçok pozisyonumuz vardı. Kötü bir yönetimden kaynaklı çok net, bariz hatalar oldu ve oyun buraya geldi" şeklinde konuştu.

"İlk yarıyı lider bitireceğimize inanıyorum"

Şampiyonluk yarışındaki puan durumunu da değerlendiren Er, "Avantajı kaybettik. Bugün Iğdır da berabere kaldı. Üçüncüyle aramızı altı puan yapabilirdik. Onları yine dört puanda tuttuk, onlar da kazanamadı ama liderliği verme ihtimalimiz var. Ben kalan beş haftada tekrar kazanıp ilk yarıyı lider bir şekilde bitireceğimize inanıyorum" dedi.

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Elitim'in sakatlık durumu

Karşılaşmada sakatlanan Juergen Elitim'in sağlık durumuna ilişkin soruyu da cevaplayan Er, "Kötü. Yani şu an kötü gibi duruyor. Geçen sene de bu sakatlığı yaşamış, aynı hissiyatının olduğunu söyledi. Ama MR'dan sonra net bir şey söyleyebiliriz. Şu an çok net bir şey söylememekle beraber çok iyi olduğunu söyleyemem" açıklamasında bulundu.