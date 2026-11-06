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        Trendyol 1. Lig: Antalyaspor: 1 - Bursaspor: 1

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Bursaspor ile 11 berabere kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 22:05 Güncelleme:
        Trendyol 1. Lig: Antalyaspor: 1 - Bursaspor: 1

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Bursaspor ile 11 berabere kaldı.

        Maçtan dakikalar

        26. dakikada Boutrah sol kanattan topla birlikte ceza alanına girip ceza sahasına gönderdiği pasta Iheanacho'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 01

        32. dakikada Soner'in orta alandan savunma arkasına gönderdiği pasla sol kanatta buluşan Boutrah'un içeriye çevirdiği topta Iheanacho'nın şutu az farkla yandan autta çıktı.

        45+6. dakikada Van de Streek topu orta sahadan sağ kanatta hareketlenen Mevlüt'e aktardı. Mevlüt'ün içeriye çevirdiği topta Bayramov'un ters vuruşu sonucu meşin yuvarlak filelerle buluştu. 11

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        49. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mevlüt'ün içeriye girerek kaleye gönderdiği sert şutta top üstten autta çıktı.

        73. dakikada Baker'in ön alanda yaptığı preste topu kazanan Boutrah'un ceza alanı içerisi sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta top direğe çarptı.

        Stat: Antalya

        Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Sabri Öğe, Sami Şad

        Antalyaspor: Pseftis, Nzaba, Ensar Buğra, Samet Karakoç, Güray Vural, Soner Dikmen (Ahmet Sagat dk. 85), Mevlüt Şimşek (Mert Yılmaz dk. 90+4), Pedrinho, Ömer Faruk Beyaz (Samet Yalçın dk. 90+4), Van de Streek (Hasan İlçin dk. 70), Costa

        Yedekler: Abdullah Yiğiter, Erdoğan Yeşilyurt, Arif Kocaman, Chehaima, Arda Altun, Veysel Sarı

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        Teknik Direktör: Osman Özköylü

        Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah, Ertuğrul Ersoy, Emirhan Başyiğit (Batuhan Yayıkcı dk. 69), Bayramov (Barış Gök dk. 79), Soner Aydoğdu (Zeki Yavru dk. 88), Elitim (Eyüp Akcan dk. 46), Halil Akbunar (Hüseyin Maldar dk. 79), Baker, Boutrah, Iheanacho

        Yedekler: Ahmet Kıvanç, Emir Gültekin, Baran Başyiğit, Alperen Babacan, Tayfun Aydoğan

        Teknik Direktör: Mustafa Er

        Goller: Iheanacho (dk. 26) (Bursaspor), Bayramov (dk. 45+6 k.k.) (Antalyaspor)

        Sarı kartlar: Nzaba, Güray Vural, Mevlüt Şimşek (Antalyaspor), Rahmetullah, Baker (Bursaspor)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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