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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Sağanak altında çöp toplarken görüntülendiler, makamda ağırlandılar Yağmur fırtına dinlemediler suyun içinde adeta yüzen çöp konteynerini boşaltıp görevlerine devam ettiler Başkan Özçelik, yağmur çamur demeden sahada çalışan temizlik işçilerini ödüllendirdi

        Sağanak altında çöp toplarken görüntülendiler, makamda ağırlandılar Yağmur fırtına dinlemediler suyun içinde adeta yüzen çöp konteynerini boşaltıp görevlerine devam ettiler Başkan Özçelik, yağmur çamur demeden sahada çalışan temizlik işçilerini ödüllendirdi

        Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, şiddetli yağışa rağmen Avsallar'da çöp toplama görevini aksatmadan çalışırken vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle makamında bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 18:21 Güncelleme:
        Sağanak altında çöp toplarken görüntülendiler, makamda ağırlandılar Yağmur fırtına dinlemediler suyun içinde adeta yüzen çöp konteynerini boşaltıp görevlerine devam ettiler Başkan Özçelik, yağmur çamur demeden sahada çalışan temizlik işçilerini ödüllendirdi

        Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, şiddetli yağışa rağmen Avsallar'da çöp toplama görevini aksatmadan çalışırken vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle makamında bir araya geldi.

        Alanya'da etkili olan şiddetli sağanak sırasında Avsallar Mahallesi'nde araçla çöp toplama hizmetini aksatmadan sürdürürken bir vatandaş tarafından araç içinden cep telefonu kamerasıyla kaydedilen Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, zorlu hava durumlarına rağmen görevlerini yerine getirerek örnek bir çalışma sergiledi. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, emekleriyle örnek olan personeli makamına davet etti.

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        Emeklerine teşekkür belgesi ve ikramiye

        Personelle yakından ilgilenen Başkan Özçelik, zorlu hava durumlarına rağmen görev bilinciyle çalışan belediye emekçilerine teşekkür etti. Alanya'nın, işini sahiplenen ve sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getiren çalışanlara ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Özçelik, personelin davranışının herkese örnek olması gerektiğini söyledi. Çalışanların emeklerinin karşılıksız kalmaması gerektiğini de vurgulayan Başkan Özçelik, dört personele teşekkür belgesi hazırlanması ve ikramiye verilmesi talimatını verdi.

        Türkay Baydaş, Berkan Yavuz Uyar, Faruk Şahin ve Süleyman Şahin'in yer aldığı buluşmaya, Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ve Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Yeni de katıldı.

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