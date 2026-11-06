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        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda ölen öğretmen Demir'in cenazesi Antalya'da toprağa verildi

        Afyonkarahisar'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 8 kişiden biri olan öğretmen Ayşe Sena Demir'in cenazesi Antalya'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 17:54 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda ölen öğretmen Demir'in cenazesi Antalya'da toprağa verildi

        Afyonkarahisar'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 8 kişiden biri olan öğretmen Ayşe Sena Demir'in cenazesi Antalya'da toprağa verildi.

        Saldırıda yaşamını yitiren öğretmen Demir'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Antalya'ya getirildi.

        Demir için Muratpaşa Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez, öğretmenin babası Ahmet ve annesi Hayrünisa Demir, öğretmenler, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        İl Müftüsü Aydın Yığman, törende yaptığı konuşmada, insanlığını, İslam'ını ve ahlakını kaybetmiş bir kişinin yaptığı zulme şahit olduklarını belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

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        Cenaze namazının kılınmasının ve helallik alınmasının ardından Demir'in cenazesi, Aksu ilçesindeki Kurşunluğu Mezarlığı'na defnedildi.

        - Öldürülen öğretmen, fazla yatan ücreti ihtiyaç sahiplerine vermiş

        Anne Hayrünisa Demir, kızının prensip sahibi ve davranışlarıyla örnek bir öğretmen olduğunu söyledi.

        Kızının her gün derse gittiğinde yeni bir öğretmen gibi hazırlık yaptığını belirten Demir, "Köy çocuklarına köy çocuğu demiyordu, onlar için bir şeyler yapardı. Mesela pandemi döneminde hiç unutmam, yolda olduğu için birkaç derse girememişti. Giremediği derslerin ücretleri yatmış. Bana hemen telefon açtı. 'Anne bu ücretleri alamam, haram para katamam. Bunu sen alıyorsun, ne yapmam gerektiğini ben bilemedim burada, ihtiyaç sahiplerine ver.' demişti, dürüst bir insandı." dedi.

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        Demir, kızının derslerini zevkle anlattığını, toplumun temelinin güzel olması gerektiğini savunduğunu, bunun için de öğretmenlerin tutumunun çok önemli olduğunu söylediğini dile getirdi.

        Demir, kızının müthiş bir öğretmen olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Hatta diyebilirim ki benim annem gibiydi. Ben de öğretmenim, birtakım şeylerde bana da uyarı yapardı, ideal bir insan tipiydi benim kızımdı. İnsanlar arasında adaletli bir şekilde, taraf tutmaz. Yani çok düzgün bir evlattı, düzgün bir bireydi, topluma örnek bir bireydi ve çok çok seveni vardı. Benim arkadaşlarımla bile arkadaştı, onu çok seviyorduk. Ne yazık ki, menfur bir saldırı sonucunda böyle bir şey yaşandı. Fakat yapabileceğimiz bir şey yok, hani kızım isimsiz kahraman olmayı seven bir çocuktu."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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