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        Başkan Kocagöz'den esnafa ruhsat müjdesi

        Kepez Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen kararla, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alırken ferdi iskan belgesi şartı kaldırılarak genel iskan belgesiyle ruhsat düzenlenmesinin önü açıldı. Başkan Mesut Kocagöz, yıllardır esnafın yaşadığı işyeri açma ve çalışma ruhsatı mağduriyetinin sona erdiğini müjdeledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 18:12 Güncelleme:
        Başkan Kocagöz'den esnafa ruhsat müjdesi

        Kepez Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen kararla, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alırken ferdi iskan belgesi şartı kaldırılarak genel iskan belgesiyle ruhsat düzenlenmesinin önü açıldı. Başkan Mesut Kocagöz, yıllardır esnafın yaşadığı işyeri açma ve çalışma ruhsatı mağduriyetinin sona erdiğini müjdeledi.

        Kepez Belediye Meclisi'nin Kasım ayı olağan toplantısının 2. birleşimi, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz başkanlığında gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan oturumda, 5 gündem maddesi görüşüldü.

        Oy birliğiyle kabul edildi

        Meclis toplantısının önemli gündem maddelerinden biri de işyeri açma ruhsatlarına ilişkin hazırlanan İmar Komisyonu Raporu oldu. Görüşülen madde, meclis üyelerinin oy birliği kararıyla kabul edildi. Kararın Kepez esnafı açısından önemli bir kolaylık sağlayacağını belirten Başkan Mesut Kocagöz, alınan kararın müjdesini şu sözlerle duyurdu:

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        "Bu Kepez için çok değerli bir konu. Buradan esnaflarımıza duyurulur. Onlara müjdemiz olsun. Artık ‘ruhsat alamıyoruz' olayı sona ermiştir. Kepez'e hayırlı olsun" diye konuştu.

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