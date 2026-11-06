Antalya Bilim Üniversitesi öğrencilerinin "Küresel İnsani Yardım Projeleri" değerlendirildi

Jüride, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya İl Müdürü Necmi Erçin, Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Antalya Şube Başkanı Mehmet Yıldırım, Birlik Vakfı Antalya Şube Başkanı Bekir Asri, Isparta Göç İdaresi Müdürü Recep Batu yer aldı.

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve medya temsilcilerinden oluşan jüri tarafından incelenen projeler, vize sınavı notu olarak değerlendirildi.

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