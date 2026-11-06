Antalya Büyükşehir Belediyesi COP31'de toplam 72 etkinlikte yer alacak COP31'de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iklim vizyonu dünyaya tanıtılacak

Antalya, COP31 kapsamında dünyanın dört bir yanından gelecek devlet ve hükümet temsilcilerini, yerel yönetimleri, bilim adamları, uzmanları ve uluslararası kuruluşları ağırlamaya hazırlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi de bu büyük buluşmada iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kentleşme ve çevre politikalarına yönelik çalışmalarıyla yer alacak.

İklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin giderek önem kazandığı COP31 sürecinde Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin çevre ve iklim alanındaki çalışmalarını uluslararası platforma taşıyacak. Belediye, 920 Kasım tarihleri arasında toplam 72 etkinlikte yer alacak. Bunların 60'ı, Yeşil Bölge'deki Dirençli Şehirler G2 Hub'ında yer alan 200 metrekarelik Antalya Büyükşehir Belediyesi Pavilyonu'nda gerçekleştirilecek. Belediye ayrıca COP31 Yeşil Alan Programlama Alanı'ndaki oturumlarda, Mavi Bölge'deki Türkiye Pavilyonu'nda ve farklı ülkelerle uluslararası kuruluşların etkinliklerinde de yer alacak. Panel, söyleşi, atölye ve uluslararası buluşmalardan oluşan programda, Antalya'nın iklim değişikliğine karşı geliştirdiği yerel çözümler dünya kamuoyuyla paylaşılacak.

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"İklim dirençli kentler için uluslararası buluşmalar"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Pavilyonu'nda 9 Kasım'da başlayacak etkinliklerde iklim dostu tarım, sürdürülebilir sulama, sıfır atık, atık su yönetimi, enerji dönüşümü ve akıllı ulaşım sistemleri ele alınacak. Rabat ile Antalya arasında iş birliği imza töreninin de gerçekleştirileceği programda, Metropoliten İklim Liderliği Diyaloğu ile kentlerin ortak iklim eylemleri değerlendirilecek.

"Antalya Büyükşehir Belediyesi uzmanları buluşturacak"

Programın ilerleyen günlerinde afet yönetimi, iklim finansmanı, kentsel ısı riski, içme suyu güvenliği, iklim dostu ulaşım, dijital iklim çözümleri ve sürdürülebilir peyzaj gibi başlıklar gündeme gelecek. Türkiye'nin ve dünyanın farklı kentlerinden belediye temsilcileri, akademisyenler, uluslararası kuruluşlar ve uzmanlar Antalya'da bir araya gelecek.

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"Antalya'nın ısı eylem planı tanıtılacak"

COP31 kapsamında Antalya'nın iklim değişikliğine karşı yürüttüğü çalışmalar da uluslararası katılımcılarla paylaşılacak. 16 Kasım'da Antalya Büyükşehir Belediyesi Pavilyonu'nda gerçekleştirilecek oturumda Antalya Isı Eylem Planı'nın lansmanı yapılacak. Oturumda aşırı sıcaklıklara karşı kentsel dayanıklılığın artırılması, iklim risklerinin haritalandırılması ve bilimsel verilerin yerel yönetim politikalarına aktarılması ele alınacak. Planın uluslararası tanıtımı ise 12 Kasım'da Mavi Bölge'deki Türkiye Pavilyonu'nda yapılacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in konuşmacı olarak yer alacağı "Sıcaklık Riskinden Hazırlıklı Olmaya: Antalya Sıcak Hava Eylem Planı'nın Tanıtımı" başlıklı oturuma; Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Küresel Baş Isı Sorumlusu Dr. Eleni Myrivili, Paris Belediyesi Ekolojik Dönüşüm ve İklim Direktörü Pauline Lavaud ve Brezilya Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcisi Adalberto Maluf da katılacak.

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"Başkan Vekili Özdemir Uluslararası panelde konuşacak"

Yeşil Bölge'de de Antalya'nın sesi farklı platformlarda duyulacak. 14 Kasım'da Avrupa Birliği Yeşil Bölge etkinlik alanında düzenlenecek, kadınların iklim direncindeki rolüne odaklanan uluslararası panelde Başkan Vekili Büşra Özdemir de panelist olarak yer alacak. Panelde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların kent yaşamına katılımı ve belediye hizmetlerine eşit erişim konusundaki deneyimleri paylaşılacak.

"Tarımdan deniz ekosistemlerine geniş kapsamlı program"

Etkinliklerde Antalya'nın doğal zenginliklerinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı da önemli bir yer tutacak. Çevre Dostu Çiftçi Kart uygulaması, onarıcı tarım, döngüsel tarım, deniz koruma, kıyı yönetimi, biyoçeşitlilik, orman yangınları ve su kaynaklarının korunması gibi konular uzmanların katılımıyla değerlendirilecek.

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"Antalya'nın deneyimi uluslararası sahnede"

Antalya Büyükşehir Belediyesi, COP31'de yalnızca kendi pavilyonuyla değil, uluslararası alandaki güçlü görünürlüğüyle de öne çıkacak. Belediye, Mavi Bölge'de farklı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların düzenlediği etkinliklerde konuşmacı ve panelist olarak yer alarak Antalya'nın iklim alanındaki deneyimini küresel paydaşlarla paylaşacak. Türkiye Pavilyonu'nda 18 Kasım'da düzenlenecek "Plastiksiz Topraklar ve Kıyılar" başlıklı etkinlikte ise Çevre Dostu Çiftçi Kart uygulamasının yaygınlaştırılması ele alınacak.

"Çocuklara ve gençlere yönelik etkinlikler"

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Programda çocuklara ve gençlere yönelik etkinliklerle iklim bilincinin yaygınlaştırılması da hedefleniyor. Çevreci dönüşüm atölyeleri, tohumlu kâğıt yapımı ve ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları' temalı kutu oyunlarıyla farklı yaş gruplarının iklim mücadelesine katılımı desteklenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, COP31 boyunca gerçekleştireceği etkinliklerle iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin rolünü güçlendirmeyi, uluslararası iş birliklerini geliştirmeyi ve Antalya'nın sürdürülebilir, çevre dostu ve iklim dirençli kent vizyonunu dünyaya tanıtmayı hedefliyor.