Uluslararası Gençler Golbol Şampiyonası, Alanya'da başladı

Organizasyonda Türkiye'den Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü ile 6 Şubat Görme Engelliler Spor Kulübü, İsveç'ten FSBU Gothenburg, Almanya'dan RGC Hansa Rostock, Danimarka'dan Aarhus Goalball, Finlandiya'dan Aisti Sport ve Old Power ile Fransa'dan GC Lyons Golden Flash takımları yer alıyor.

Türkiye, Almanya, Finlandiya, Fransa, İsveç ve Danimarka'dan 8 takımın katıldığı şampiyonada genç sporcular, madalya için ter döküyor.

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