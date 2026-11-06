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        Uluslararası Gençler Golbol Şampiyonası, Alanya'da başladı

        Uluslararası Gençler Golbol Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 ülkeden 8 takımın katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Uluslararası Gençler Golbol Şampiyonası, Alanya'da başladı

        Uluslararası Gençler Golbol Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 ülkeden 8 takımın katılımıyla başladı.

        Görme Engelliler Spor Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyon, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

        Türkiye, Almanya, Finlandiya, Fransa, İsveç ve Danimarka'dan 8 takımın katıldığı şampiyonada genç sporcular, madalya için ter döküyor.

        Organizasyonda Türkiye'den Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü ile 6 Şubat Görme Engelliler Spor Kulübü, İsveç'ten FSBU Gothenburg, Almanya'dan RGC Hansa Rostock, Danimarka'dan Aarhus Goalball, Finlandiya'dan Aisti Sport ve Old Power ile Fransa'dan GC Lyons Golden Flash takımları yer alıyor.

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        Şampiyona 8 Kasım Pazar günü sona erecek.

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