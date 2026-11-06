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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Atatürk'ü anma konseri

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla konser verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Atatürk'ü anma konseri

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla konser verecek.

        ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser, 13 Kasım'da saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda düzenlenecek.

        Orkestra Şefi ve Müzik Direktörü Oğuzhan Kavruk'un yönetiminde gerçekleştirilecek konserde, Ludwig van Beethoven'ın 3. Piyano Konçertosu ile Muammer Sun'un Kurtuluş filmi için bestelediği müziklerden oluşan süit seslendirilecek.

        Programın ilk bölümünde Beethoven'ın Do minör tonundaki 3. Piyano Konçertosu, piyanist Salih Can Gevrek'in solistliğinde müzikseverlerle buluşacak. Konçerto, dramatik ilk bölümün ardından dingin largo ve enerjik rondo bölümleriyle tamamlanacak.

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        İkinci bölümde, Muammer Sun'un Milli Mücadele yıllarını konu alan Kurtuluş filmi için bestelediği eserler, filmden seçilen sahneler eşliğinde sunulacak.

        Konserde ayrıca Seval Köse yönetimindeki İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Çoksesli Korosu da orkestraya eşlik edecek.

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