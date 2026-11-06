Eyüp Bülent Miran: "Eğitim camiamızın başı sağ olsun"

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmenler Hilal Mete ve Ayşe Sena Demir eğitim camiasını yasa boğdu. Bu canice saldırıda yaşamını yitiren tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen MemurSen Antalya İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, yaşanan acıya ilişkin yaptığı açıklamada bu ve bunun gibi şiddet olaylarının ve saldırıların her türüne karşı ortak mücadele çağrısında bulundu.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı, eğitim camiasında derin üzüntü oluşturdu. Saldırıda yaşamını yitiren öğretmenlerden fen bilimleri öğretmeni Ayşe Sena Demir'in cenazesi, bugün öğlen vakti Muratpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

REKLAM

MemurSen Antalya İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, yaşanan saldırının toplumun tamamını derinden yaraladığını belirterek şiddete karşı birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi.

"Şiddete karşı hep birlikte durmalıyız"

Eğitimcilerin görevlerini yerine getirirken şiddet ve saldırı tehdidiyle karşı karşıya kalmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Miran, eğitim kurumlarının güvenliğinin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Şiddetin hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamayacağını belirten Miran, toplumsal huzurun korunması ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için herkesin sorumluluk alması gerektiğine dikkat çekti.

REKLAM

Miran, eğitimcilere yönelik şiddetin yalnızca öğretmenleri değil, öğrencileri, aileleri ve bütün toplumu etkilediğini belirterek eğitim camiasının güvenli çalışma ortamlarına kavuşmasının önemini vurguladı.

"Öğretmenlerimizin acısı hepimizin acısıdır"

Hayatını kaybeden öğretmenlerin öğrencilerine ve mesleklerine duydukları sevgiyle hatırlanacağını ifade eden Miran, yaşanan kayıpların eğitim camiasında büyük bir boşluk bıraktığını dile getirdi.

Şiddete karşı sessiz kalınmaması gerektiğini belirten Miran, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve eğitimcilerin korunması konusunda ortak hareket edilmesi çağrısında bulundu. Miran, açıklamasını şu mesajla tamamladı:

REKLAM

"Afyonkarahisar'da yaşanan hain saldırıda hayatını kaybeden öğretmenlerimize ve tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şiddetin hiçbir türünü kabul etmiyoruz. Öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarımıza ve hiçbir vatandaşımıza yönelik şiddet normalleştirilemez. Şiddete karşı toplumun bütün kesimleri olarak birlik içinde hareket etmeli, dayanışmamızı büyütmeliyiz. Benzer acıların bir daha yaşanmaması en büyük temennimizdir. Hayatını kaybeden öğretmenlerimizin ailelerinin ve tüm eğitim camiamızın başı sağ olsun."