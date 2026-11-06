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        Antalya Büyükşehir Belediyesi COP31'de 72 etkinlik düzenleyecek

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştireceği 72 etkinlikle kentin iklim çalışmalarını uluslararası katılımcılara tanıtacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Antalya Büyükşehir Belediyesi COP31'de 72 etkinlik düzenleyecek

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştireceği 72 etkinlikle kentin iklim çalışmalarını uluslararası katılımcılara tanıtacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek COP31 kapsamında belediye, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kent politikalarına yönelik 72 etkinlik gerçekleştirecek.

        Etkinliklerin 60'ı, yeşil bölgede yer alan Dirençli Şehirler G2 Hub'ındaki 200 metrekarelik Antalya Büyükşehir Belediyesi Pavilyonu'nda yapılacak. Belediye ayrıca yeşil bölgedeki programlama alanında, mavi bölgedeki Türkiye Pavilyonu'nda ve uluslararası kuruluşların etkinliklerinde de yer alacak.

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        Panel, söyleşi, atölye ve uluslararası buluşmalardan oluşan programda, iklim değişikliğine karşı geliştirilen yerel çözümler ele alınacak.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Pavilyonu'nda 9 Kasım'da başlayacak etkinliklerde iklim dostu tarım, sürdürülebilir sulama, sıfır atık, atık su yönetimi, enerji dönüşümü ve akıllı ulaşım sistemleri gibi konular değerlendirilecek. Program kapsamında Rabat ile Antalya arasındaki işbirliği anlaşmasının imza töreni, Metropoliten İklim Liderliği Diyaloğu'nda kentlerin ortak iklim eylemleri ele alınacak.

        Zirve boyunca afet yönetimi, iklim finansmanı, kentsel ısı riski, içme suyu güvenliği, iklim dostu ulaşım, dijital iklim çözümleri ve sürdürülebilir peyzaj konularında belediye temsilcileri, akademisyenler ve uzmanlar bir araya gelecek.

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        Antalya'nın iklim eylemine yönelik çalışmaları da zirvede tanıtılacak. Bu kapsamda belediyenin pavilyonunda Antalya Isı Eylem Planı'nın lansmanı yapılacak. Etkinlikte aşırı sıcaklıklara karşı kentsel dayanıklılığın artırılması ve bilimsel verilerin yerel yönetim politikalarına entegrasyonu değerlendirilecek.

        Planın uluslararası tanıtımı ise 12 Kasım'da Türkiye Pavilyonu'nda gerçekleştirilecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in konuşmacı olarak katılacağı "Sıcaklık Riskinden Hazırlıklı Olmaya: Antalya Sıcak Hava Eylem Planı'nın Tanıtımı" başlıklı oturumda, BM Çevre Programı (UNEP) Küresel Baş Isı Sorumlusu Dr. Eleni Myrivili, Paris Belediyesi Ekolojik Dönüşüm ve İklim Direktörü Pauline Lavaud ile Brezilya Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcisi Adalberto Maluf da yer alacak.

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        - Tarım ve deniz ekosistemlerinde sürdürülebilirlik ele alınacak

        Etkinlik programında Çevre Dostu Çiftçi Kart uygulaması, onarıcı ve döngüsel tarım, denizlerin korunması, kıyı yönetimi, biyoçeşitlilik, orman yangınları ve su kaynaklarının korunması da gündeme gelecek.

        Türkiye Pavilyonu'nda 18 Kasım'da düzenlenecek "Plastiksiz Topraklar ve Kıyılar" başlıklı etkinlikte, Çevre Dostu Çiftçi Kart uygulamasının yaygınlaştırılması değerlendirilecek.

        Çocuklar ve gençlere yönelik çevre atölyeleri, tohumlu kağıt yapımı ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları temalı kutu oyunlarıyla farklı yaş gruplarının iklim mücadelesine katılımı teşvik edilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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