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        COP31 'Yaşayan bir iklim laboratuvarı' olacak

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) gerçekleştirileceği alanda, sürdürülebilirlik yalnızca stant ve panellerde anlatılmayacak, organizasyonun doğrudan işleyişinde de deneyimlenecek. Sürdürülebilirlik, enerjinin nasıl kullanıldığından atığın nasıl yönetildiğine, gıdanın nereden geldiğinden, organizasyonun ne kadar erişilebilir olduğuna kadar doğrudan COP31'in işleyişinde görülebilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 12:24 Güncelleme:
        COP31 'Yaşayan bir iklim laboratuvarı' olacak

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) gerçekleştirileceği alanda, sürdürülebilirlik yalnızca stant ve panellerde anlatılmayacak, organizasyonun doğrudan işleyişinde de deneyimlenecek. Sürdürülebilirlik, enerjinin nasıl kullanıldığından atığın nasıl yönetildiğine, gıdanın nereden geldiğinden, organizasyonun ne kadar erişilebilir olduğuna kadar doğrudan COP31'in işleyişinde görülebilecek.

        İklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki hazırlıklarda sona gelindi. 190'dan fazla ülkenin liderlerinin katılacağı COP31, ISO 20121 standartları doğrultusunda; düşük emisyonlu ulaşım, sıfır atık, su ve enerji verimliliği ile karbon dengeleme uygulamalarının bütüncül biçimde hayata geçirildiği sürdürülebilir bir etkinlik modeli olarak gerçekleştirilecek.

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        Sürdürülebilirlik, 6 temel uygulama alanında anlatılacak

        COP31 Alanı'nda sürdürülebilirlik yalnızca stant ve panellerde anlatılmayacak, organizasyonun doğrudan işleyişinde de deneyimlenecek. Sürdürülebilirlik, 6 temel uygulama alanında anlatılacak. Enerjinin nasıl kullanıldığı, atığın nasıl yönetildiği, gıdanın nereden geldiği, insanların COP31 alanına nasıl ulaştığı, zirve kapsamında inşa edilen yapıların COP sonrasında nasıl değerlendirildiği ve organizasyonun ne kadar erişilebilir olduğu doğrudan COP31'in işleyişinde görülebilecek.

        Özel sektör de sürdürülebilirliğin bir parçası olacak

        Özel sektör de sürdürülebilirliğin bir parçası olacak. Tematik paneller, teknoloji demo alanları, VR/AR deneyimleri, B2B buluşmaları, yatırımcı görüşmeleri, startup programları, sanat çalışmaları ve uygulamalı sürdürülebilirlik çözümleriyle Yeşil Bölge yaşayan bir deneyim alanına dönüşecek.

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        COP31'de "Kimseyi geride bırakmama" ilkesiyle hareket edilecek

        Temel uygulama alanlarından biri olan ‘Erişilebilirlik' kapsamında "Kimseyi Geride Bırakmama" ilkesi doğrultusunda hareket edilecek. Engelsiz alan tasarımından erişilebilir yönlendirme sistemlerine, işaret dili tercümanlarından sesli yönlendirme ve gerçek zamanlı altyazı desteğine kadar tüm katılımcıların konferansa eşit ve etkin katılımını sağlayacak kapsamlı bir erişilebilirlik altyapısı oluşturulacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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