Alanya'da otelin hamamında fenalaşan Rus turist kaldırıldığı hastanede öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin hamamında fenalaşan 45 yaşındaki Rus turist, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin hamamında fenalaşan 45 yaşındaki Rus turist, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Avsallar Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Oleg Fidchenko, hamam bölümünde fenalaştı.
İhbar üzerine otele 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Fidchenko, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Turistin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.