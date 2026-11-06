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        Alanya'da otelin hamamında fenalaşan Rus turist kaldırıldığı hastanede öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin hamamında fenalaşan 45 yaşındaki Rus turist, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Alanya'da otelin hamamında fenalaşan Rus turist kaldırıldığı hastanede öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin hamamında fenalaşan 45 yaşındaki Rus turist, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Avsallar Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Oleg Fidchenko, hamam bölümünde fenalaştı.

        İhbar üzerine otele 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan Fidchenko, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Turistin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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