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        Ayşe Nur, kendisine ikinci bir hayat veren annesi gibi organ bağışçısı olunmasını istedi

        Annesinden nakledilen karaciğerle sağlığına kavuşan ilkokul öğrencisi Ayşe Nur Karataş, vatandaşlara organ bağışı çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 13:03 Güncelleme:
        Ayşe Nur, kendisine ikinci bir hayat veren annesi gibi organ bağışçısı olunmasını istedi

        Annesinden nakledilen karaciğerle sağlığına kavuşan ilkokul öğrencisi Ayşe Nur Karataş, vatandaşlara organ bağışı çağrısında bulundu.

        Kemer Devlet Hastanesince, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Ayşe Nur'un yaşam öyküsü paylaşıldı.

        9 Mayıs 2015 doğumlu Ayşe Nur, 2023 yılında annesi Hatice Karataş'ın donör olmasıyla gerçekleştirilen karaciğer naklinin ardından sağlığına kavuştu.

        Tedavisi ve rutin kontrolleri devam eden Ayşe Nur, eğitim hayatını sağlıklı şekilde sürdürüyor.

        Nakil sürecinde kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür eden Ayşe Nur, şunları aktardı:

        "Büyüyünce çocuklara şifa saçan bir doktor olacağım. Annem, bana ikinci kez hayat verdiği için ona çok minnettarım ve bu yüzden ona çok teşekkür ediyorum. Karaciğer naklinin ve organ bağışının ne kadar güzel olduğunu ve önemini size anlatmak için buradayım. Bu yüzden sizler de lütfen organınızı bağışlamayı tercih edin."

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        Hastane yetkilileri de organ bağışının hayat kurtarmadaki önemine dikkati çekerek, bu tür öykülerin toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağladığını belirtti.

        Galeri
        Galeri

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