Antalya'da "Barok Rüyası"konseri yeniden sahnelendi

Konserde mezzosoprano Seçil Fenercioğlu ve obua sanatçısı Oğuzhan Güner solist olarak yer aldı.

Philipp Heinrich Erlebach, Johann Sebastian Bach, Henry Purcell, Jean-Philippe Rameau, Jean-Baptiste Lully, George Frideric Handel, Johann Bernhard Bach ve Antonio Vivaldi’nin eserlerinden oluşan program, Barok müziğin farklı dönemsel ve biçimsel özelliklerini aynı sahnede buluşturdu.

17. ve 18. yüzyıl Avrupa müziğinin farklı yönlerini yansıtan repertuvar, saray törenleri için bestelenen eserlerden opera sahnelerinin unutulmaz aryalarına, orkestral süitlerden konçertolara uzanan geniş bir seçkiyle sanatseverlerle buluştu.

Antalya Devlet Opera ve Balesi’nin 2026-2027 sanat sezonunun ilk konseri olarak 15 Ekim akşamı Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde gerçekleştirdiği "Barok Rüyası", 5 Kasım 2026 akşamı Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında yeniden sahnelendi.

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