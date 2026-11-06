Büyükşehir'in Engelsiz Hizmet Komisyonu toplandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hizmet Komisyonu, 15'inci toplantısını kamu kurumları, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdi. Toplantıda kent genelinde yürütülen erişilebilirlik çalışmaları ve engelli bireylere yönelik hizmetler değerlendirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Engelsiz Hizmet Komisyonu toplantısı, Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar, erişilebilir ulaşım ve kamu alanlarında yapılan düzenlemeler ele alındı. Ayrıca 20262027 döneminde hayata geçirilmesi planlanan projeler görüşüldü.

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"Erişilebilirlik bir ayrıcalık değil temel bir haktır"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, engelsiz bir kent oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak biliyoruz ki erişilebilirlik bir ayrıcalık değil, temel bir haktır. Bizim için engelsiz bir kent, yalnızca fiziksel engellerin kaldırıldığı değil, herkesin bir arada yaşayabildiği bir kenttir. Bu anlayışla yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda hizmetlerimiz erişilebilirlik sertifikalarıyla belgelendirilmiştir. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak daha erişilebilir bir Antalya için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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"Erişilebilir Antalya için çalışmalar sürüyor"

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen kaldırım, durak, rampa ve üstgeçit düzenlemeleri hakkında bilgi paylaşıldı. Bu kapsamda 20 durakta erişilebilirlik uygulamalarının tamamlandığı, 90 rampanın erişilebilir hale getirildiği ve 16 üstgeçitte düzenleme yapıldığı belirtildi. Engelsiz hizmetlerin geliştirilmesine yönelik öneriler de değerlendirildi.