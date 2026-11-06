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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ayşe öğretmenin cenazesi, Antalya'da son yolculuğa uğurlandı İl Müftüsü Aydın Yığman: "İnsanlığını kaybetmiş, İslamlığını, ahlakını kaybetmiş bir insanın, insanlara yaptığı zulme şahit olduk"

        Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ayşe öğretmenin cenazesi, Antalya'da son yolculuğa uğurlandı İl Müftüsü Aydın Yığman: "İnsanlığını kaybetmiş, İslamlığını, ahlakını kaybetmiş bir insanın, insanlara yaptığı zulme şahit olduk"

        Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle dehşet saçan şüphelinin katlettiği 8 kişiden öğretmen Ayşe Sena Demir'in cenazesi, memleketi Antalya'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ayşe öğretmenin cenazesi, Antalya'da son yolculuğa uğurlandı İl Müftüsü Aydın Yığman: "İnsanlığını kaybetmiş, İslamlığını, ahlakını kaybetmiş bir insanın, insanlara yaptığı zulme şahit olduk"

        Afyonkarahisar’da pompalı tüfekle dehşet saçan şüphelinin katlettiği 8 kişiden öğretmen Ayşe Sena Demir’in cenazesi, memleketi Antalya’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

        Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Arif Sefa Ö., kent merkezindeki Orhangazi Mahallesi'nde evinden çıkarak aracına binmeye çalışan S.P.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan S.P., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından aracına binen şüpheli, İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde araçlarıyla seyir halinde olan Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir'i (46) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. İlk hedef olan S.P.'nin hastanedeki tedavisinin ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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        Cenazeler morgdan teslim alındı

        Saldırılarda yaşamını yitiren 8 kişinin cansız bedenleri, olay yeri incelemelerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi ve savcılık işlemlerinin tamamlanmasıyla 6 cenaze gece saatlerinde, 2 cenaze ise sabah saatlerinde morg önünde bekleyen ailelerine teslim edilerek memleketlerine gönderildi.

        Öğretmen Demir'in cenazesi gözyaşları içinde uğurlandı

        İşlemlerin ardından cenazesi Antalya’ya getirilen öğretmen Ayşe Sena Demir (46) için Muratpaşa Camii’nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazında öğretmenin babası Ahmet Demir, anne Hayrünnisa Demir ve yakınları gözyaşı döktü.

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        "İnsanlara yaptığı zulme şahit olduk"

        Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Aydın Yığman, "İnsanlığını kaybetmiş, İslamlığını, ahlakını kaybetmiş bir insanın, insanlara yaptığı zulme şahit olduk. Allah ölen kardeşlerimize, inşallah hepsi şehittir. Şehadet mertebesini nasip eylesin" dedi.

        Büşra Özdemir: "Yüreğimizi derinden yaraladı"

        Annesi Hayrunisa Demir'in koluna girerek teselli eden Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Ayşe öğretmenin öğrencilerin ve tüm sevenlerinin kalbinde yaşayacağını söyledi.

        Özdemir, "Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden, Yukarıtandır Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. 1980 Antalya doğumlu Ayşe Sena Demir öğretmenimize Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere yakınlarına, sevenlerine ve tüm eğitim camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Hayatının en verimli çağında bir eğitim neferimizin böylesine acı bir olayla hayatını kaybetmesi yüreğimizi derinden yaraladı. Yaşanan bu elim olayın acısını yüreğimizde hissediyor, bir daha benzer acıların yaşanmamasını temenni ediyorum. Ayşe Sena Demir öğretmenimiz ve saldırıda hayatını kaybeden 8 vatandaşlarımızın mekânı cennet olsun" dedi.

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        Demir’in naaşı, cenaze namazının ardından ardından defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı’na götürüldü.

        Cenaze namazına Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Antalya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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