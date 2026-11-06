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        '7 Bölge 7 Mutfak', COP31'de dünyaya açılacak

        BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapmaya hazırlanan Antalya'da, Türkiye'nin zengin mutfak kültürü tüm dünyaya tanıtılacak. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, '7 Bölge 7 Mutfak' yaklaşımıyla kurulan yemek evlerinde Anadolu'nun yerel üretimi, coğrafi çeşitliliği ve geleneksel mutfak kültürünü deneyimleyecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 14:26 Güncelleme:
        '7 Bölge 7 Mutfak', COP31'de dünyaya açılacak

        BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapmaya hazırlanan Antalya'da, Türkiye'nin zengin mutfak kültürü tüm dünyaya tanıtılacak. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, '7 Bölge 7 Mutfak' yaklaşımıyla kurulan yemek evlerinde Anadolu'nun yerel üretimi, coğrafi çeşitliliği ve geleneksel mutfak kültürünü deneyimleyecek.

        İklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında hazırlıklar devam ediyor. 190'dan fazla ülkenin liderlerinin katılacağı COP31 Zirvesi'nin yalnızca teknoloji, finansman ve altyapıyla sınırlı kalmayarak Anadolu'nun binlerce yıllık geleneksel lezzetlerinin de tanıtılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye'nin zengin gastronomi kültürü ziyaretçilere sunulacak.

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        YERELDEN BESLENEN GASTRONOMİ ANLAYIŞI

        Toplam 582 bin metrekare alana kurulan Yeşil Bölge'de Akdeniz, Karadeniz, Türk Dünyası, Gaziantep, Kayseri, Konya ve Sıfır Atık mutfaklarıyla zengin lezzetler ziyaretçilere sunulacak. Böylece Türkiye'nin farklı coğrafyalarından gelen özgün tatlar tanıtılırken, yerelden beslenen, israfı azaltan ve kültürel mirası geleceğe taşıyan sürdürülebilir gastronomi anlayışı da COP31'in önemli deneyim alanlarından biri haline getirilecek.

        YEREL YÖNETİMLERLE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

        COP31'in bu gastronomi alanları yerel yönetimlerle güçlü iş birliğini de ön plana çıkaracak. Her biri geleneksel mimari ile inşa edilmiş evler görünümünde olan mutfakların işletilmesi; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Antalya Valiliği, Çankırı Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak. Böylece COP31, iklim gündeminin yanı sıra Türkiye'nin yerel yönetim kapasitesinin, kültürel zenginliğinin ve gastronomi mirasının da dünyaya tanıtıldığı güçlü bir iş birliği platformuna dönüşecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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