Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

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