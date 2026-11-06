Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcuların top kapma çalışmasının ardından idman taktik çalışmalarla tamamlandı.
Antrenman öncesinde futbolcu Fatih Aksoy'un doğum günü kutlaması yapıldı.
Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.
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