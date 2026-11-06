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        Antalya'da atık tekstil ürünleri sanat ve modaya dönüştürülecek

        Antalya'da COP31 kapsamında düzenlenen etkinliklerde, eski kot pantolonlar moda tasarımlarına, atık tekstil ürünleri ise sanat eserlerine dönüştürülecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 14:45 Güncelleme:
        Antalya'da atık tekstil ürünleri sanat ve modaya dönüştürülecek

        Antalya'da COP31 kapsamında düzenlenen etkinliklerde, eski kot pantolonlar moda tasarımlarına, atık tekstil ürünleri ise sanat eserlerine dönüştürülecek.

        Muratpaşa Belediyesinin Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle hazırladığı COP TOWN etkinlikleri, 11-20 Kasım'da Kaleiçi Uzun Çarşı Sokak'taki Levent's Oriental'da gerçekleştirilecek.

        Etkinliklerde öğrencilerin hazırladığı 6 sergi, ileri dönüşüm atölyeleri ve eski giysilerden oluşturulan koleksiyonun sunulacağı defile yer alacak.

        Çocuk Gelişimi, Moda Tasarımı ve El Sanatları programlarının çalışmalarında atık malzemelerin yeniden kullanımı ve doğal kaynakların korunması sanat yoluyla anlatılacak. Program kapsamında öğrencilerin atık malzemelerden hazırladığı tasarımlar ile doğal boyalar kullanılarak üretilen tekstil çalışmaları sergilenecek.

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        Etkinliklerin öne çıkan bölümlerinden DENİM-ART defilesinde ise kullanım ömrünü tamamlamış kot pantolonlar ve diğer denim ürünleri yeniden tasarlanarak podyuma taşınacak. Defile, 15 Kasım'da saat 19.00'da Karaalioğlu Parkı Orta Mirador'da düzenlenecek COP NIGHT etkinliğinde gerçekleştirilecek.

        COP TOWN kapsamında 14-15 Kasım'da düzenlenecek atölyelerde ziyaretçiler de dokuma, ebru ve batik çalışmalarıyla kendi tasarımlarını oluşturabilecek.

        Programda ayrıca öğrencilerin geri dönüştürülebilir malzemelerden hazırladığı eğitsel çalışmalarla çocuklarda çevre bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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