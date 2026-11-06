Antalya'da yapılacak Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi'nin hazırlıkları sürüyor

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı M. Kayhan Yıldırım, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi'nin (ASC 2026) başta tarım olmak üzere pek çok sektöre önemli katkı sunacağını belirtti.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının himayesinde, Asya Pasifik Tohumcular Birliği (APSA), TÜRKTOB ve Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği (TÜRKTED) işbirliğiyle 1-5 Aralık'ta Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek kongre için hazırlıklara devam ettiklerini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret ederek, kongrenin hazırlık süreci hakkında bilgi sunduklarını anlatan Yıldırım, kongreyi tarım sektörü olarak önemsediklerini belirtti.

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Kongrenin başta Asya-Pasifik ülkelerinden olmak üzere sektör temsilcilerini, tohum firmalarını, ulusal ve uluslararası meslek örgütlerini, bitki ıslahçılarını, araştırmacıları, akademisyenleri, politika yapıcıları ve ilgili tüm paydaşları aynı platformda buluşturacağına işaret eden Yıldırım, böyle bir organizasyonun sektörün uluslararası alandaki rekabetini daha da artıracağını vurguladı.

Yıldırım, kongrenin sektör için yeni işbirliklerinin kurulmasına, Asya-Pasifik Bölgesi ile ticari ve teknik ilişkilerin geliştirilmesine, Antalya'nın uluslararası organizasyon gücünün daha görünür hale gelmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

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Bakan Yumaklı ile yaptıkları görüşmede, Türk tohumculuk sektörünün mevcut durumu, üretim kapasitesi, sektörel kredi mekanizmaları ve diğer finans kaynaklarına erişim, ihracat potansiyeli ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmaların da değerlendirildiğini belirten Yıldırım, yerli tohum üretiminin geliştirilmesi, AR-GE ve inovasyon faaliyetleri ile sürdürülebilir tarımsal üretime ilişkin konuların ele alındığını aktardı.

Yıldırım, Bakan Yumaklı'nın sektörün çalışmalarını her daim desteklediğini ifade etti.