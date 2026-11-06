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        Tarım Fuarı Growtech sektör paydaşlarını Antalya'da buluşturacak

        Dünyanın önemli örtü altı tarım sektörü fuarlarından Growtech 2026, bu yıl 25'inci kez sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 12:59 Güncelleme:
        Tarım Fuarı Growtech sektör paydaşlarını Antalya'da buluşturacak

        Dünyanın önemli örtü altı tarım sektörü fuarlarından Growtech 2026, bu yıl 25'inci kez sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

        Güçlü küresel ağıyla sektörün gelişimine ve işbirliklerine katkı sağlamayı hedefleyen fuar, 24 Kasım'da ANFAŞ Fuar Merkezi'nde ziyarete açılacak.

        Fuarda bu yıl, sürdürülebilir üretim, su ve enerji verimliliği, dijital tarım, yapay zeka, iklim değişikliği ve yeni nesil tarım teknolojileri ele alınacak. İnovasyon ve Sürdürülebilirlik sahnelerinde düzenlenecek panellerde sektör temsilcileri ve uzmanlar, tarımın geleceğine ilişkin bilgilerini paylaşacak.

        Girişimcilik sahnesinde "Tıbbi Kenevir Türkiye - Yatırımcı ve Kamu Perspektifi", "Devlet, Banka, Yatırımcı ve Uygulayıcı", "Berry World" ile "Yatırım, Üretim ve Hijyen Yönetimine Bütüncül Yaklaşım" başlıklı paneller gerçekleştirilecek.

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        Sürdürülebilirlik sahnesinde de "Modern Seralardan Dünya Sofralarına: Topraksız Domates Üretiminde Sürdürülebilirlik ve İhracat", "Kapalı Ortamda Topraksız Koşullarda Safran Üretimi", "Tarımın Yeni Yönü: Tek Sağlık", "Hayatın Kahramanları: Gıda Güvenliği İçin Tarım" ve "Tarımda Genç İzler: Genç Fikirler, Güçlü Yarınlar" başlıklı paneller yapılacak.

        Growtech Fuarları Direktörü Engin Er, 25 yıldır tarım sektörünün gelişimine katkı sağlayan, farklı coğrafyalardan sektör profesyonellerini bir araya getiren uluslararası bir platform olmayı sürdürdüklerini belirtti.

        Tarım sektörünün iklim değişikliği, kaynakların verimli kullanımı, sürdürülebilir üretim ve dijitalleşme gibi başlıklarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Er, inovasyonu, yeni teknolojileri ve farklı üretim yaklaşımlarını sektörün gündemine taşımayı önemsediklerini kaydetti.

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        Er, sektörün geleceğine ışık tutacak bilgi paylaşımını ve yeni işbirliklerini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

        Growtech Antalya Tarım Fuarı, 27 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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