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        Organ nakliyle hayata tutunan minik Yunus'un ilk yaşı Antalya'da kutlandı 3 aylıkken karaciğer nakli yapılan bebek, birinci yaş gününü kutladı

        Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından, 39 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ nakli olan hastalar için düzenlenen kahvaltı programında, üç aylıkken karaciğer nakli yapılan Kırgızistanlı Iunus (Yunus) Anarbekov'un birinci yaş günü kutlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Organ nakliyle hayata tutunan minik Yunus'un ilk yaşı Antalya'da kutlandı 3 aylıkken karaciğer nakli yapılan bebek, birinci yaş gününü kutladı

        Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından, 39 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ nakli olan hastalar için düzenlenen kahvaltı programında, üç aylıkken karaciğer nakli yapılan Kırgızistanlı Iunus (Yunus) Anarbekov’un birinci yaş günü kutlandı.

        Organ bağışı ve organ nakli alanında Türkiye’nin öncü şehirleri arasında yer alan Antalya’da, nakil olan hastalar ve aileleri, Antalya Atlı Polis Birliği Sosyal Tesisi’nde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

        Programda, karaciğer nakliyle hayata tutunan Kırgızistanlı Yunus’un birinci yaş günü de kutlandı.

        Kırgızistan’da yaşayan Yunus’a henüz iki aylıkken karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Ülkelerinde nakil yapılamaması ve ekonomik imkânlarının yetersizliği nedeniyle güçlük yaşayan ailesi, Kırgızistan’da faaliyet gösteren bir yardım vakfının desteğiyle toplanan bağışlar sayesinde Antalya’ya geldi. Üç aylıkken Türkiye’de babasından alınan karaciğer dokusuyla hayata tutunan Yunus’un birinci yaş gününün kutlanması, buluşmaya ayrı bir anlam kattı.

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        Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Fikriye Başaran "Yunus’un ilk yaşını kutlamanın mutluluğunu paylaşırken, organ bağışının hastalarımıza yeni bir yaşam, ailelerine ise umut sunduğunu bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

        Organ bağışının hayat kurtaran önemine dikkat çekilen program, nakil olan hastalar ve aileleri için anlamlı bir buluşmaya vesile oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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