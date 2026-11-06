Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri ALKÜ'de Tazelenme Üniversitesi'nin ilk dersi sosyal hizmet oldu

        ALKÜ'de Tazelenme Üniversitesi'nin ilk dersi sosyal hizmet oldu

        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 60+ Tazelenme Üniversitesi'nde ilk ders heyecanı "Sosyal Hizmet" konusuyla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:40 Güncelleme:
        ALKÜ'de Tazelenme Üniversitesi'nin ilk dersi sosyal hizmet oldu

        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 60+ Tazelenme Üniversitesi'nde ilk ders heyecanı "Sosyal Hizmet" konusuyla başladı.

        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 60+ Tazelenme Üniversitesi tarafından her yıl düzenlenen "İlk Ders" etkinliği her yıl olduğu gibi bu dönem de yeni kayıt yaptıran Tazelenme öğrencilerine yönelik oldu. Rektörlük Alev Alatlı Konferans Salonu'nda düzenlenen ilk ders etkinliğine Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Uzman Hemşire Esra Özaslan, ALKÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Nalbant, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, yakın zamanda vefat eden üniversitenin ilk mezunlarından Safi Seyhan Arıç da sevgi ve saygıyla anıldı.

        REKLAM

        Kuşaklararası dayanışmaya dikkat çekildi

        Açılış konuşmasını yapan ALKÜ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Nalbant, öğrenmenin yaş sınırının olmadığını ve ileri yaştaki bireylerin üniversite yaşamına aktif katılımını hedeflediklerini belirtti. Dönem boyunca sağlık, spor, teknoloji, sanat ve kişisel gelişim alanlarında eğitimler düzenlendiğini ifade eden Nalbant, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın UNİDES programı kapsamında "Dijital Hayat Rehberi" projesini hayata geçirdiklerini vurguladı. Bu projeyle genç üniversite öğrencileri ile Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin bir araya gelerek dijital okuryazarlık ve yapay zekâ uygulamalarında deneyim paylaştıklarını söyledi. Ayrıca sağlıklı yaşlanma, beslenme ve yaşam kalitesi üzerine yürütülen çalışmaların akademik literatüre bilimsel yayın olarak kazandırıldığını ekledi. Konuşmaların ardından program, bir yıl boyunca gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetlerden kesitler sunan 5 dakikalık video gösterimi ile devam etti.

        REKLAM

        Sosyal hizmetler ve aktif yaşlanma vurgusu

        Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Uzman Hemşire Esra Özaslan, gerçekleştirdiği sunumda 12. Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda aktif yaşlanma ve 3. yaş üniversitesi programlarının önemine dikkat çekti. Sosyal hizmet anlayışının koruyucu ve önleyici yaklaşımını anlatan Özaslan, aile danışmanlığı, Aile ve Gençlik Fonu, Sosyoekonomik Destek (SED) ödemeleri ve Koruyucu Aile modelleri hakkında ayrıntılı bilgiler vererek Alanya'da koruyucu aile olunması çağrısında bulundu. Sosyal hizmetin temel bir hak olduğunun hatırlatıldığı etkinlikte, eğitim döneminde özveriyle katkı sağlayan yaklaşık 45 gönüllü akademisyene, eğitmene ve öğrenci temsilcilerine teşekkür belgeleri takdim edildi. Program, tüm katılımcıların yer aldığı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Antalya Bilim Üniversitesi öğrencilerinin "Küresel İnsani Yardım Projeleri"...
        Antalya Bilim Üniversitesi öğrencilerinin "Küresel İnsani Yardım Projeleri"...
        Antalya Büyükşehir Belediyesi COP31'de toplam 72 etkinlikte yer alacak COP3...
        Antalya Büyükşehir Belediyesi COP31'de toplam 72 etkinlikte yer alacak COP3...
        Antalya Büyükşehir Belediyesi COP31'de toplam 72 etkinlikte yer alacak
        Antalya Büyükşehir Belediyesi COP31'de toplam 72 etkinlikte yer alacak
        Organ nakliyle hayata tutunan minik Yunus'un ilk yaşı Antalya'da kutlandı 3...
        Organ nakliyle hayata tutunan minik Yunus'un ilk yaşı Antalya'da kutlandı 3...
        Uluslararası Gençler Golbol Şampiyonası, Alanya'da başladı
        Uluslararası Gençler Golbol Şampiyonası, Alanya'da başladı
        Antalya'da yapılacak Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi'nin hazırlıkları...
        Antalya'da yapılacak Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi'nin hazırlıkları...