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        Alanyaspor'da Trabzonspor mesaisi sürüyor

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 17:26 Güncelleme:
        Alanyaspor'da Trabzonspor mesaisi sürüyor

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

        Turuncuyeşilli ekip, Teknik Direktör Joo Pereira yönetiminde tesislerde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesinde takım kaptanı Fatih Aksoy’un doğum günü kutlandı. Kutlamanın ardından gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra top kapma çalışması yaptı. Antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi.

        Corendon Alanyaspor, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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