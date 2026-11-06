Alanyaspor'da Trabzonspor mesaisi sürüyor

Turuncuyeşilli ekip, Teknik Direktör Joo Pereira yönetiminde tesislerde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesinde takım kaptanı Fatih Aksoy’un doğum günü kutlandı. Kutlamanın ardından gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra top kapma çalışması yaptı. Antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi.

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