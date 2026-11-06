Kemer Belediyesi'nden Akdeniz Belediyeler Birliği üyeliğinden çıkılması kararı

Antalya'nın Kemer ilçesinde belediyenin kasım ayı meclis toplantısında turizm sezonuna ilişkin değerlendirmeler yapılırken, ihtisas komisyonlarına yeni üyeler seçildi ve çeşitli gündem maddeleri karara bağlandı. Toplantıda Kemer Belediyesi'nin Akdeniz Belediyeler Birliği üyeliğinden çıkılması oy birliğiyle kabul edildi.

Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı öncesinde Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'in tanıtımı amacıyla katıldığı World Travel Market (WTM) Londra Turizm Fuarı hakkında bilgi verdi. Fuarda turizmciler ve acente temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Topaloğlu, Kemer'in turizmde özellikle Mısır ile fiyat rekabeti yaşadığını söyledi.

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"En büyük rakibimiz Mısır"

Turizm sektöründe fiyat istikrarının önemine değinen Topaloğlu, "Yaptığımız görüşmelerde en büyük rakibimizin Mısır olduğunu ve fiyatların bizi çok zorladığını söylediler. Ortak görüş bu yönde. Charter uçaklar yönlerini şu anda o tarafa çevirdiler. Fuar genel anlamıyla iyi geçti ama fiyatlar yönünde sıkıntılı bir dönem geçirebiliriz. Bizim daha çok çalışmamız ve fiyatlar konusunda bir istikrar sağlamamız lazım" dedi.

Kemer, fuarda 14 farklı stantla temsil edildi

Kemer Belediye Meclis Üyesi ve Turizm Bürosu Sorumlusu Cansın Efir ise 2026 turizm sezonuna ilişkin verileri paylaştı. Kemer'in sezonu yüzde 3'lük kayıpla tamamladığını belirten Efir, Antalya Havalimanı'ndaki kaybın yüzde 5 seviyelerinde olduğunu ifade etti.

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Ekim ayında düzenlenen Antalya Turizm Fuarı'na VisitKemer olarak katıldıklarını aktaran Efir, fuarı 40 binden fazla sektör temsilcisinin ziyaret ettiğini, 110 ülkeden yaklaşık bin turizm markasının yer aldığını söyledi. Kemer'in fuarda 14 farklı stantla temsil edildiğini anlatan Efir, ilçenin tanıtımı kapsamında yaklaşık 30 acente temsilcisini Kemer'de ağırladıklarını belirtti. Efir, ayrıca ekim ayında gerçekleştirilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları ile Powered By KEMİAD Sup Cup organizasyonlarının ilçenin spor turizmine katkı sağladığını ifade etti.

"Turistlerin yüzde 94'ü deniz, kum ve güneş için geliyor"

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Antalya Havalimanı'nda 684 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarını da paylaşan Efir, ziyaretçilerin yüzde 94'ünün Türkiye'ye deniz, kum ve güneş amacıyla geldiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 67'sinin Türkiye'yi tavsiye edeceğini ifade ettiğini aktaran Efir, turistlerin yüzde 60'ının konakladıkları otellerden dışarı çıktığını söyledi.

"Komisyon üyeleri yeniden belirlendi"

Konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Meclis Başkanı ve 8 belediye meclis üyesinin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubundan istifa ederek bağımsız grup oluşturması ve buna bağlı olarak komisyon üyeliklerinin sona ermesi nedeniyle ihtisas komisyonlarına yeniden üye seçimi yapıldı.

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Yapılan oylamada Plan ve Bütçe Komisyonu'na Mustafa Bilici ve Sema Özdemir, İmar Komisyonu'na Hüseyin Çelik ve Mehmet Akın, Turizm Komisyonu'na ise Cansın Efir ve Sema Özdemir seçildi.

"Akdeniz Belediyeler Birliği üyeliğinden çıkılacak"

Toplantıda Kemer Belediyesi'nin Akdeniz Belediyeler Birliği üyeliğinden çıkılması oy birliğiyle kabul edildi. Arslanbucak Mahallesi'nde bulunan trafo alanının yerinin değiştirilmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ise oy birliğiyle İmar Komisyonu'na sevk edildi.

Üç Adalar Deniz Koruma Alanı Projesi'nin desteklenmesi amacıyla Tekirova Mahallesi'nde belediyeye ait bir taşınmazın Antalya Valiliğine tahsis edilmesi de oy çokluğuyla kabul edildi. Konuyla ilgili meclise sunum yapan Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) Başkanı Volkan Narcı, Üç Adalar Koruma Alanı'nda gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarını anlattı.

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Toplantıda Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışma yönetmeliklerine ilişkin düzenlemeler ile norm kadro değişiklikleri oy birliğiyle kabul edildi. Kreş Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği'nin ise bir sonraki toplantıda görüşülmesine karar verildi.

Kemer Belediye Meclisi'nin bir sonraki toplantısının 4 Aralık Cuma günü saat 14.30'da yapılacağı bildirildi.