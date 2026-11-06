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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 22:13 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Stat: ADO Antalya

        Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Sabri Öğe, Sami Şadi

        Antalyaspor: Pseftis, Ensar Buğra Tivsiz, Nzaba, Samet Karakoç, Soner Dikmen (Dk. 85 Ahmet Sağat), Mevlüt Şimşek (Dk. 90+3 Mert Yılmaz), Güray Vural, Van de Streek (Dk. 70 Hasan Yakub İlçin), Pedrinho, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 90+3 Samet Yalçın), Nudo da Costa

        Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Ertuğrul Ersoy, Emirhan Başyiğit (Dk. 69 Taha Batuhan Yayıkcı), Bayramov (Dk. 79 Barış Gök), Soner Aydoğdu (Dk. 88 Zeki Yavru), Elitim (Dk. 46 Eyüp Akcan), Halil Akbunar (Dk. 79 Hüseyin Maldar), Boutrah, Baker, Iheanacho

        Gol: Dk. 26 Iheanacho (Bursaspor), Dk. 45+6 Bayramov (Kendi kalesine) (Antalyaspor)

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        Sarı kartlar: Dk. 6 Nzaba, Dk. 33 Güray Vural, Dk. 74 Mevlüt Şimşek (Antalyaspor), Dk. 21 Rahmetullah Berişbek, Dk. 45+2 Baker (Bursaspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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