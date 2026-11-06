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        COP31'de Antalya'nın güvenliği 'Uçbey'e emanet

        ANTALYA'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri artırıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün envanterine katılan 'Uçbey' adlı dikey iniş ve kalkış yapabilen insansız hava aracı (İHA), zirve boyunca geniş alanların havadan gözetlenmesinde kullanılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 20:26 Güncelleme:
        COP31'de Antalya'nın güvenliği 'Uçbey'e emanet

        ANTALYA'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri artırıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün envanterine katılan 'Uçbey' adlı dikey iniş ve kalkış yapabilen insansız hava aracı (İHA), zirve boyunca geniş alanların havadan gözetlenmesinde kullanılacak.

        Antalya'nın ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Dünya liderleri ve binlerce katılımcıyı ağırlamaya hazırlanan kentte, emniyet birimlerinin teknolojik imkanları da güçlendiriliyor. Bu kapsamda Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün envanterine 'Uçbey' adı verilen VTOL (dikey iniş ve kalkış yapabilen) insansız hava aracı katıldı.

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        GÖKYÜZÜNDEKİ YENİ GÖZ 'UÇBEY'

        Emniyet Müdürlüğü'nün sanal medya hesaplarından 'Antalya Uçbey'ine kavuştu' başlığıyla duyurulan yeni insansız hava aracının görüntüleri de paylaşıldı. 'Gökyüzünde Güvenlik-Uçbey' sloganıyla tanıtılan İHA'nın, havadan gözetleme kabiliyetiyle geniş alanların takibine, saha hakimiyetinin artırılmasına ve güvenlik çalışmalarına katkı sağlayacağı belirtildi.

        COP31'DE GÜVENLİĞE TEKNOLOJİK DESTEK

        Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında, COP31 kapsamında alınan güvenlik tedbirlerinin gelişmiş teknolojik imkanlarla güçlendirildiği vurgulandı. Açıklamada, "Gelişmiş teknolojik imkanlarımız, güçlü operasyonel kapasitemiz ve deneyimli personelimizle COP31 İklim Zirvesi süresince Antalya'nın huzur ve güvenliği için görevimizin başındayız" denildi. Paylaşımda ayrıca Uçbey için "Gökyüzündeki gözümüz, güvenliğiniz gücümüz" ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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