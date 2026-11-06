"3. Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festivali" başladı

Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen katılımcılar, bayraklar ve bando takımının eşliğinde festival alanına yürüdü. Yürüyüşe vatandaşlar, belediye yönetimi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Atatürk Kültür Merkezi bahçesine kurulan festival alanında düzenlenen açılış programında Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek ve Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin konuşma yaptı. Konuşmalarda Manavgat’ın tarımsal değerlerine, zeytin üretiminin önemine ve üreticilerin emeğine dikkat çekildi.

REKLAM

"Manavgat'ta zeytinin hikayesi var"

Belediye Başkan Vekili Çiçek, Manavgat’ın zeytinini ve zeytinyağını markalaştırmanın ve üreticilere destek olmanın önemini vurguladı.

Amaçlarının yerel zeytin çeşitlerini korumak, üreticilerin emeğine sahip çıkmak ve değer katmak, kaliteli üretimi yaygınlaştırmak ve Manavgat zeytinini daha görünür hale getirmek olduğunu söyleyen Çiçek, "Zeytin, bu toprakların tarihi, doğası, kültürü ve geleceğidir. Her ağacında bir geçmiş, her dalında bir emek, her damlasında büyük bir bereket vardır. Zeytincilik, kuşaktan kuşağa aktarılan üretim geleneğimizin ve toprağımıza bağlılığımızın önemli bir parçasıdır. Bu yıl zeytin üretiminde tarihi rekora gidiyoruz. Türkiye’nin 2026 sezonu zeytin üretimi 588 bin ton, sofralık zeytin üretimi 1 milyon 163 bin ton olması bekleniyor. Ülkemiz zeytin yağında İspanya’dan sonra ikinci olurken sofralık zeytinde birinciliğini sürdürüyor. Peki bu kadar zeytini, zeytinyağını kime yedireceğiz? Üretici artan maliyetten ve düşük fiyattan şikayetçi. Ağacı budayan, zeytini o kavurucu sıcakta sırtlayan çiftimiz ter döküyor ama kazanan başkaları oluyor. Çünkü ürettiğimiz değeri dökme olarak, markasız şekilde elden çıkarıyoruz. Oysa mesele sadece zeytin yetiştirmek değil; o emeği koruyacak, ürüne hakettiği marka kimliğini kazandıracak vizyonu koymak. İtalyan o yağı şişeleyip, arkasına bir hikaye koyup dünyayı fethederken, bizim emektarımız masrafını bile karşılamakta zorlanıyor" dedi.

REKLAM

Emeğe sahip çıkmanın tek yolu bulunduğunu, ürünü ucuza dökme satmak değil, kendi markalarını oluşturmak ve hikayesini doğru anlatmak olduğunu söyleyen Çiçek, "Manavgat’ta zeytinin hikayesi var. Bu hikaye bizim hikayemizden de eski. Üreten bizsek kazanan da bu toprağın emektarı olmalı. Buradan ilgili sivil toplum kuruluşlarına sesleniyorum. Gelin bu hikayeyi birlikte anlatalım. Ortak markamızı oluşturup emekçilerimize sahip çıkalım" dedi.

Konuşmaların ardından araştırmacı yazar Mahmut Öz, Orekanda zeytininin tarihçesini anlattığı bir söyleşi gerçekleştirdi. Programda Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu da sahne alarak sergilediği gösteriyle izleyicilerden büyük alkış topladı. Sanatçı Tuba Özay da festivale katılarak vatandaşlarla bir araya geldi ve festivale destek oldu.

REKLAM

Yerel ürünler tanıtıldı

Festival alanında Manavgat’ın farklı mahallelerinden katılan üreticiler, zeytin ve zeytinyağı başta olmak üzere kendi emekleriyle hazırladıkları yöresel ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sundu. Yoğun ilgi gören stantlarda ürünlerin tanıtımının yanı sıra zeytin ve zeytinyağı satışı da gerçekleştirildi.Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, eşi Hatice Çiçek ile birlikte stantları tek tek gezerek üreticilerle sohbet etti, ürünler hakkında bilgi aldı.

Festival kapsamında Manavgat Aşçılar Derneği tarafından zeytinyağlı yemek workshopları ve tadım etkinlikleri düzenlendi. Ziyaretçiler, zeytinyağıyla hazırlanan farklı lezzetleri deneyimleme fırsatı buldu.

REKLAM

Festivalde çocuklar için de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çocuklar, zeytin kırma, yüz boyama etkinlikleri ve şişme oyun alanlarında eğlenceli vakit geçirdi. Gün boyunca devam eden etkinlikler, festival alanında her yaştan vatandaşı bir araya getirdi.

Manavgatlı sanatçılar sahne aldı

Festivalin ilk günü, akşam saatlerinde düzenlenen tiyatro gösterisiyle sona erdi. Manavgatlı sanatçıların sahnelediği "Susuz Komedi" oyunu, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Salonu dolduran vatandaşlar, kahkaha dolu anlar yaşadı.

İki gün sürecek olan 3. Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, 7 Kasım Cumartesi günü de tadım etkinlikleri, halk oyunları gösterileri ve çeşitli programlarla Saraçlı Mahallesi’nde devam edecek.