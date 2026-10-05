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        Türkiye'nin uzay ekonomisi genç girişimcilerin fikirlerinin ürüne dönüşmesiyle büyüyecek

        SÜLEYMAN ELÇİN - Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, "Daha fazla genç girişimciyi bu işin içerisine çekmeliyiz çünkü uzay yarışı artık devletlerden çıkıp girişimcilerin yarışı haline geldi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Türkiye'nin uzay ekonomisi genç girişimcilerin fikirlerinin ürüne dönüşmesiyle büyüyecek

        SÜLEYMAN ELÇİN - Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, "Daha fazla genç girişimciyi bu işin içerisine çekmeliyiz çünkü uzay yarışı artık devletlerden çıkıp girişimcilerin yarışı haline geldi." dedi.

        Kıraç, Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı ve SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde, Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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