Türkiye'nin uzay ekonomisi genç girişimcilerin fikirlerinin ürüne dönüşmesiyle büyüyecek

SÜLEYMAN ELÇİN - Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, "Daha fazla genç girişimciyi bu işin içerisine çekmeliyiz çünkü uzay yarışı artık devletlerden çıkıp girişimcilerin yarışı haline geldi." dedi.

Kıraç, Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı ve SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde, Anadolu Ajansının