Türkiye'nin yöresel lezzetleri Antalya'da tanıtılacak

Antalya'da bu yıl 10'uncusu düzenlenecek "Yöreler Renkler Festivali"nde Türkiye'nin farklı bölgelerine ait yöresel lezzetler, kültürler, halk dansları ve müzikler tanıtılacak.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 83 hemşehri ve kültür derneğinin katılımıyla gerçekleştirilecek festival, 5-13 Eylül'de Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenecek.

Her akşam çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği festivalde, sanatçıların yanı sıra Halk Dansları Topluluğu da yörelere özgü dans gösterileri sunacak.

Festival kapsamında Ahıska Dans Topluluğu ile Neveser Türk Müziği Korosu da sahne alacak.

Dernekler tarafından kurulacak stantlarda yörelere özgü yemekler, doğal ve tarihi güzellikler, gelenekler ve el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Yöresel ürünlerin satışının da yapılacağı stantlar, festival boyunca açık olacak.

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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, festivalin kentin çok kültürlü yapısının en renkli buluşmalarından biri haline geldiğini belirtti.

Antalya'nın Türkiye'nin farklı yörelerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden insanların bir arada yaşadığı bir kent olduğunu ifade eden Uysal, şunları kaydetti:

"Yöreler Renkler Festivali artık 10 yıllık bir gelenek. Muratpaşa'da farklı kültürler sadece yan yana yaşamıyor, birbirini tanıyor, birbirinin sevincine, müziğine, sofrasına ortak oluyor. Bu festival de bütün bu zenginliği aynı meydanda buluşturuyor. Kültürlerimizi yaşatırken ortak kent kimliğimizi de güçlendiriyoruz. Tüm komşularımızı bu büyük buluşmaya davet ediyorum."