Uluslararası 21. Adli Tıp Günleri'nde dördüncü gün oturumları gerçekleştirildi
Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen "Uluslararası Adli Tıp Günleri"nde dördüncü gün oturumları sona erdi.
Giriş: 24.09.2026 - 18:26 Güncelleme:
Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen "Uluslararası Adli Tıp Günleri"nde dördüncü gün oturumları sona erdi.
Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ