YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Antalya'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar, sınava girecekleri okullara geldi. Sınava girenler, görevliler tarafından yapılan kontrollerin ardından salonlara alındı.

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