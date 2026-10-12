AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, pastane ve kafenin açılışını yaptı

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, kentte hizmete giren pastane ve kafenin açılışını gerçekleştirdi.

Karagöl Mahallesi Lise Caddesi'nde düzenlenen açılış programında konuşan Koç, kentte yeni işletmelerin hizmete girmesinin Ardahan'ın ekonomik ve sosyal gelişimi açısından önemli olduğunu söyledi.

Yeni işletmelerin kent ekonomisine ve istihdama katkı sunacağını ifade eden Koç, "Yeni hizmete giren bu mekanın hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

İşletme sahibi Erbay Özer de Ardahan'a sektörde güzel bir hizmet sunmak amacıyla pastane ve kafeyi açtıklarını ifade etti.

Açılış törenine sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.